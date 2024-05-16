国家卫健委：全国医养结合机构达到7800多家

人民网北京5月16日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍推动医养结合高质量发展有关情况，并答记者问。

国家卫生健康委老龄健康司司长王海东在会上表示，医养结合就是医疗卫生服务和养老服务相结合，就是面向居家养老、社区养老和机构养老的老年人在日常生活照料的基础上，为他们提供医疗卫生服务。对于每个老年人来讲，医疗卫生服务和养老服务一个都不能少。医养结合是我国积极应对人口老龄化的重要途径，也是满足广大老年人健康养老服务需求的有效举措。这些年，国家卫生健康委大力推进医养结合，取得了积极成效。

首先，完善政策措施。将医养结合纳入到重要的文件当中，纳入到重要的规划当中，予以高位推进。同时，制定具体的政策措施，比如对居家社区服务、机构服务、医养衔接、服务监管出台了具体政策。针对财税、价格、土地、医保、投融资等方面，也制定了支持性政策，为医养结合发展提供政策支撑。

其次，扩大服务供给。形成了四种比较成熟的医养结合服务模式，一是医疗卫生机构和养老服务机构进行签约合作，提供服务；二是医疗卫生机构开展医养结合服务；三是养老机构依法依规开展医疗卫生服务；四是医疗卫生服务延伸到居家和社区。

在“十四五”期间启动了医疗卫生机构医养结合服务能力建设项目，支持符合条件的医疗卫生机构建设医养结合服务设施，提供优质的医养结合服务。到目前为止，全国医疗卫生机构和养老服务机构签约对数达到了8.7万对，具备医疗卫生机构资质并进行养老机构备案的医养结合机构达到7800多家，床位达到了200万张，在服务供给方面得到有效的增加。

第三，提升服务质量。连续三年开展医养结合机构服务质量提升行动，通过自查整改，提高医养结合机构服务质量。

实施医养结合示范项目，评选出第一个全国医养结合示范省，就是山东省，第一批100个医养结合县（市、区），嘉善县就是其中一个，还有99个医养结合示范机构。及时把全国的示范省、示范县（市、区）和示范机构的经验共200个案例编辑成册，供大家借鉴、推广、使用。

在人员队伍的培养培训方面，协调教育部在全国高等职业教育本科专业当中，专门增设了“医养照护与管理”专业，并且组织编写了系列专业教材。在全国开展医养结合人才能力提升培训项目，目前已经累计培训了10万多名医养结合从业人员。

在智能支持方面，开展医养结合远程协同服务，为老年人提供远程医疗服务，开展智慧健康养老产业发展行动。