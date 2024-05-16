陈峰：“以旧换新”推动医疗设备升级 助力医院高质量建设

近日，人民网金台圆桌组织的“健康中国视野下的公立医院高质量发展暨系列活动启动仪式”在京举办。在会议上，海南省人民医院副院长陈峰表示，大规模设备更新和消费品以旧换新政策，进一步推动各级医院医疗设备的升级换代，推动医疗机构病房改造提升，推进信息化设施迭代升级，助力公立医院高质量建设。

海南省人民医院副院长陈峰发言。受访者供图

以下是海南省人民医院副院长陈峰在会上发表的部分观点：

2024年3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，明确了实施设备更新行动、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动。其中，大规模设备更新和消费品以旧换新政策给公立医院高质量发展带来了许多机会。

一是加快医疗卫生机构装备更新迭代，特别是在医学影像、放射治疗、远程诊疗、手术机器人等医疗装备更新改造，加强优质高效医疗卫生服务体系建设、促进学科建设和临床诊疗能力的提升，进一步带动科技创新能力和科研临床价值的提升。对于公立医院来说，快速发展新质生产力，创新型先进性医疗器械设备临床应用无疑是关键因素。可以预见，“以旧换新”的有效实施将进一步推动各级医院医疗设备的升级换代，助力公立医院高质量建设。

二是推动医疗机构病房改造提升，提高公立医院病房数量及单人、二人、三人间病房数量占比，补齐病房环境与设施短板。

三是推进信息化设施迭代升级。例如，支撑远程医疗、分级诊疗、检查检验结果互认共享等业务开展。升级医院数据中心，提高信息处理、数据存储和计算效能。升级预约、缴费、查询、取药、医院管理等信息化设备设施，开展信息系统适老化改造，提高便利化、智能化水平。在基层医疗机构推广应用人工智能辅助诊断系统等，实现基层诊疗能力同质提升。