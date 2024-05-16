叶波：深化人工智能赋能大数据应用与精准医疗

杭州师范大学附属医院副院长叶波。受访者供图

近日，人民网金台圆桌组织的“健康中国视野下的公立医院高质量发展暨系列活动启动仪式”在京举办。在会议上，杭州师范大学附属医院副院长叶波表示，目前医疗数字化、信息化在人工智能应用方面还存在局限性。要实现应用人工智能技术更好地集存大数据并找到数据共性以指导治疗同类病情，需推动形成包含政府与人工智能企业在内的多中心或多区域协作，从而实现精准医疗。

以下，是杭州师范大学附属医院副院长叶波在会上发表的部分观点：

医学是一门数据的学科，医疗大数据与人工智能在精准医学领域具有巨大潜力，但当前应用仍有限。大数据的集存和分析是精准医疗的基础，人工智能技术能够高效处理医疗数据，发现共性并指导同类治疗。然而，医疗数字化、信息化在AI技术应用方面还存在局限性。

具体来看，医疗大数据应用存在数据标准化无法互联互通、区域间大数据无法互联互通，AI算法没有深入到应用层面。此外，生物信息安全的要求也对实现数据大规模的互联互通提出了要求。

推动精准医疗的发展需要政府和人工智能企业的紧密合作。根据临床问题导向，政府可发起相关项目并协同人工智能企业参与其中，从而形成一个多中心或多区域的协作，指导精准医疗的实践和发展。