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健康“医”点通

世界红十字日：这些正确急救知识请收好 关键时刻用得上

陈子源

2024年05月08日08:47 来源：人民网

5月8日是世界红十字日。刀割伤、烧烫伤、扭伤、中暑……意外时有发生，若救治不当很可能会造成二次伤害。生活中的这些意外，你知道怎么正确处理吗？为此，人民网采访了成都市中西医结合医院急诊科主治医师杨虎。

(责编：杨虞波罗、吕骞)




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