中国国家卫生健康委员会新闻发言人米锋7日在北京表示，2023年中国居民健康素养水平达到29.70%，已经非常接近健康中国行动提出的“到2030年全国居民健康素养水平不低于30%”的目标。

当天，国家卫健委就“推进卫生健康事业高质量发展，护佑人民群众生命健康”举行新闻发布会，主题为“公立医院高质量发展”。

米锋表示，近年来，国家卫健委会同有关部门，在构建新体系、引领新趋势、提升新效能、激活新动力、建设新文化等方面持续发力，推动公立医院从“以治病为中心”向“以健康为中心”转变。

在当天的发布会上，国家卫健委体改司一级巡视员朱洪彪表示，中国设置了13个类别的国家医学中心，建设了125个国家区域医疗中心、114个省级区域医疗中心。这些项目的建设使跨省、跨区域就医大幅下降。支持建设国家级临床重点专科961个、省级3800个、市县级11000个，开展全面提升医疗质量行动，推广预约诊疗、多学科诊疗、日间手术、检查检验结果互认等便民惠民措施。

谈及提升患者就医体验，国家卫健委医政司副司长邢若齐介绍说，目前，全国5500多家二级以上综合医院提供“一站式”服务，出院患者当日结算率达到77.7%；多学科诊疗服务模式推广至全国2400余家二级以上医院。2800余家二级以上医院至少开设了1类新型门诊。

谈及基层医疗卫生机构的高质量发展，朱洪彪也表示，通过开展优质服务基层行活动和社区医院建设三年行动，超过70%的基层医疗卫生机构达到服务能力基本标准或推荐标准。“2023年，基层诊疗量占比达到52%，基层医疗卫生机构对群众的吸引力在逐步增强。”

米锋指出，广大医疗卫生机构坚持预防为主的卫生健康工作方针，注重关口前移，不断帮助民众真正成为自己健康的“第一责任人”，掌握健康知识和技能的民众越来越多。“2023年我国居民健康素养水平达到了29.70%，已经非常接近健康中国行动提出的‘到2030年全国居民健康素养水平不低于30%’的目标。”