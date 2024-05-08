专家：哮喘疾病总体控制率不佳多源自民众认知不足

哮喘是一种常见的慢性呼吸疾病。

“活动后气促、夜间憋醒、咳嗽等都是哮喘的典型症状。但不是所有的哮喘患者都具有典型症状。”上海交通大学医学院附属第一人民医院呼吸与危重症医学科主任医师张旻7日接受采访时表示，不典型哮喘患者的临床表现较为隐匿，不仅漏诊误诊率高，部分患者在确诊后，还容易因症状不明显而忽视每日规范用药，进而导致病情复发、加重，甚至进展为重度哮喘。

这位专家举例解释，有一些哮喘患者的唯一症状就是咳嗽。有的患者感觉胸闷，胸部有牵拉感，有时感到背部疼痛。他们往往会先去心内科、骨科就诊，几乎不会想到气道有问题。

5月7日是第26个“世界哮喘日”，今年“世界哮喘日”主题为：强化哮喘教育，强调正确的疾病认知能够帮助哮喘患者更好地进行日常疾病管理，并在必要时及时寻求医疗帮助。哮喘给人们带来的很多困扰，除了胸闷气急、影响睡眠等大幅降低生活质量，哮喘会有不经意的急性发作。“这种急性发作可能是重度甚至危及生命。”张旻指出，对于哮喘患者，医生不仅要控制其症状，还要尽可能避免急性发作，即，达到平时没有症状，在任何刺激下，尽可能减少急性发作、急性加重。这需要尽早诊断、规范治疗。

大部分患者通过规范治疗都能很好地控制疾病，与常人一样工作和生活。但是目前，哮喘疾病总体控制率不佳。上海市医学会呼吸病学分会委员副主任委员兼哮喘学组组长、同济大学附属同济医院呼吸与危重症医学科邱忠民教授认为，哮喘疾病总体控制率不佳，大多源自大众和患者自身对疾病的科学认知不足。据了解，大部分咳嗽变异性哮喘、胸闷变异性哮喘患者在刚出现喘息症状时，都容易忽视症状，不能做到及时就医，进而延误治疗。对于已经确诊的轻度哮喘患者而言，由于日常症状不明显，患者缺乏对症状的感知，常常误认为病情不严重或不需要长期治疗，从而忽视了日常用药的重要性。此外，部分患者会忽视储备常用药物的必要性，忽视哮喘发作时无药可用的严重后果。

邱忠民教授强调：对医生而言，需进一步提高对哮喘规范诊治的认识，正确识别包括以胸闷或咳嗽为特征的胸闷变异性哮喘、咳嗽变异性哮喘等非典型哮喘，并给患者提供可靠的医学信息和最佳治疗方案。张旻指出，提升哮喘控制率需要医生和患者共同努力。“对于患者而言，要有很好的依从性。”她表示：“我们还希望患者能够做到积极预防。比如：过敏哮喘患者要了解和规避过敏源；患者养成记录平时症状和用药情况的习惯。”

在张旻看来，养成良好的生活习惯：合理饮食、合理运动十分重要。这位专家告诉记者：“我们不主张哮喘患者进行非常剧烈的运动。在合适的时间和地点散步、慢跑和游泳有助于对哮喘的控制。”

当下，正是柳絮杨花飘飞的季节，飞絮、花粉等可能诱发哮喘患者急性发作。如何避免？在采访中，张旻为患者“支招儿”。她说，哮喘患者要在坚持规范治疗，将炎症水平降到最低的同时，知晓过敏源，外出时，患者最好能随身携带能够含有激素的快速起效的支气管舒张剂，感觉不适时，及时吸入迅速缓解症状。邱忠民教授指出，花粉浓度偏高，叠加雷暴天气更容易引起支气管痉挛等哮喘症状的发生，患者需要规范使用并备足哮喘抗炎缓解药物。

在采访中，张旻倡导哮喘患者日常食用富含维生素、蛋白质、纤维素的食物，晚间不宜吃得太饱，避免出现食管反流等并发症。她特别强调，哮喘患者应减少饮酒、高脂肪等食物的刺激。对海鲜等过敏的哮喘患者，抵挡不住食物“诱惑”怎么办？这位专家建议提前半小时先吸入支气管舒张剂后，适量食用。

近年来，中国“互联网+医疗健康”服务不断完善，患者不仅可以随时通过互联网平台获取专业处方建议，在医生的指导下规范购药，还能通过快递、外卖等专业运力尽快获取所需药物。跨国药企中国生物制药业务总经理、呼吸吸入和生物制剂事业部负责人林骁表示，中国总体诊疗水平不断提升，针对公众及患者疾病教育的重要性日渐凸显。企业将继续积极联合健康机构、新型互联网平台等形成合力，给予大众和哮喘患者更多获取知识的权威渠道，助力哮喘总体诊疗水平提升。