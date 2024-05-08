成都连续5年推出普惠型商业健康保险 构建多层次医疗保障体系

成都市政府新闻办7日下午在蓉举行2024年度“惠蓉保”新闻发布会。记者获悉，成都市将连续5年推出普惠型商业健康保险——“惠蓉保”，构建多层次医疗保障体系。

图为新闻发布会现场。记者 安源 摄

2020年，成都市在全国率先出台印发实施《促进商业健康保险发展完善多层次医疗保障体系的指导意见》，以社会保险与商业保险融合发展的模式，引导市场主体推出针对大病、价格的“惠蓉保”，所有参保人员无论年龄大小，保费统一为59元/年，与基本医保政策紧密衔接，降低重特大疾病费用负担。

“目前，成都以基本医保为基础层，补充医保为补充层，医疗救助为托底层，普惠型商业健康保险为延伸层，初步构建了多层次医疗保障体系。”成都市医疗保障局副局长黄德斌表示，“惠蓉保”作为多层次医疗保障体系的组成部分，在理赔服务方面，在现有线上申请办理的基础上，未来将进一步精简申请手续和所需资料，提高理赔服务便捷性；在待遇保障方面，在持续优化保障水平的同时，基于保障需求、历史数据、医疗技术等方面因素，保障优化的调整向群众呼声高、费用负担重的疾病种类和创新医疗服务重点倾斜。

据介绍，今年的“惠蓉保”将于5月8日零时上线，与往年相比，特定高额药品种类再扩容，药品数量增加到78个，药品适应症增加到126个，基本覆盖了重特大肿瘤疾病的病种；整体保障额度再提升，年度最高赔付上限提高到230万元；全自费医疗费用范围再扩大，符合条件的质子重离子治疗、达芬奇手术治疗等先进的治疗项目、耗材等，均纳入“惠蓉保”的保障范围；继续实施续保优待政策，在对续保人群提高保障水平的同时，增加续保人群中带病参保患者的特定高额药品医疗费用保障。

四川省医疗保障局待遇保障处处长李睿说，目前四川已有18个城市相继推出了同类产品，全省累计参保超3000万人次、理赔近16万人次、为患者减轻医药费用负担9.7亿元。(完)