我国已建设125个国家区域医疗中心

国家卫生健康委5月7日举行的新闻发布会现场。新华社记者 董瑞丰 摄

新华社北京5月7日电（记者李恒、董瑞丰）记者7日从国家卫生健康委新闻发布会上获悉，我国已设置13个类别的国家医学中心，建设125个国家区域医疗中心、114个省级区域医疗中心。

国家卫生健康委体改司一级巡视员朱洪彪在发布会上介绍，我国在81个城市开展紧密型城市医疗集团建设试点，全面推进紧密型县域医共体建设，为群众提供预防、治疗、康复、健康促进等一体化、连续性医疗卫生服务。支持国家级临床重点专科建设项目961个、省级3800个、市县级1.1万个，开展全面提升医疗质量行动，推广预约诊疗、多学科诊疗、日间手术、检查检验结果互认等便民惠民措施，不断满足群众就医需求。

推动优质医疗资源扩容下沉，提升农村和基层服务能力，也让百姓在家门口就能享有优质的医疗卫生服务。

实施临床重点专科建设、县级医院能力提升工程、三级医院对口帮扶县医院等措施，大力提升市县级医院的医疗服务水平；开展“优质服务基层行”活动和社区医院建设三年行动，超过70%的基层医疗机构达到服务能力基本标准或推荐标准；开展农村订单定向免费医学生培养，加强基层卫生人才队伍建设……朱洪彪介绍，近年来，一系列措施提升了基层医疗机构对群众的吸引力，2023年基层诊疗量占比达到52%。