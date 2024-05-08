江苏二级以上公立医院一次挂号管三天

据江苏省卫健委消息，为优化门诊服务流程、提升患者就医体验，昨日起，全省352家二级以上公立医疗机构开展普通门诊“一次挂号管三天”惠民实事项目，患者如因检验或检查当天不能完成或不能获取报告，尚未完成诊疗，三天内可携带报告结果到同一医院的同一院区、同一科室复诊，无需再次挂号，享受免缴跑一趟门诊诊察费（挂号费）政策。

昨日，江苏省卫健委发文对这一政策进行了详细解读。

为何选择二级以上公立医疗机构实行“一次挂号管三天”？到二级以上公立医疗机构看病的患者，有些病情相对复杂，需要针对性的辅助检查明确诊断，比如有些胃肠道疾病需要做胃肠镜检查，则需要空腹，患者首诊当天可能不具备检查的条件，当日不能完成诊疗，常需要复诊。

哪些科室可享受这一政策？这一政策适用于普通门诊就诊，检验检查当日不能完成或不能获取报告需要复诊的患者，不含跨科室普通门诊、专家门诊、多学科联合诊疗门诊、特需门诊及急诊等。患者在复诊时，发现需要到其他科室就诊的，需要重新挂其他科室的号，例如在消化内科普通门诊就诊时，CT检查发现有肾脏方面的情况，需重新挂肾内科号并到肾内科就诊。

如果患者首诊当天的诊疗已完成，三日内需继续治疗，还需要挂号吗？这种情况需要重新挂号，这一情况在儿科比较多见，例如小儿支原体肺炎就诊时，儿科医生根据病情需要、综合考虑药物治疗效果和减少药物副作用对儿童的影响等因素，一般开具1-2天抗生素输液治疗，若第3天患儿再次就诊，医生还要根据具体情况进一步诊治，所以需要重新挂号。

周末、节假日是否包含在“三日”内？为方便群众就医，全省许多医院已开设“无假日门诊”，周末、节假日如正常开诊，可按“一次挂号管三天”流程进行复诊，如未开诊则顺延。

目前，江苏南京、苏州、常州、无锡、徐州、南通、连云港、淮安、盐城、扬州、镇江、泰州、宿迁13市均发布了实施普通门诊“一次挂号管三天”惠民实事的医疗机构名单。

北青报记者注意到，除江苏，山东、湖南、四川的部分医院也实行“一次挂号管三天”。其中，山东枣庄市立医院、滨州市人民医院早在2022年就开始实行这一政策，只要符合“同一患者、同一科室、首诊当日起三日内”的标准，普通门诊号、专家号均适用。2023年8月，四川成都大学临床医学院附属医院也开始试点“一次挂号管三天”。2023年10月开始，泸州全市二级以上公立医疗机构全面实施“挂一次号管三天”，覆盖普通门诊、专家门诊，但不包括急诊。

文/本报记者 戴幼卿 实习生 宗佳琪