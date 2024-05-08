2400余家医院推广多学科诊疗

公立医院是我国医疗服务体系的主体，公立医院改革与高质量发展事关人民群众看病就医体验和获得感。昨天，国家卫生健康委举行“推进卫生健康事业高质量发展 护佑人民群众生命健康”主题系列新闻发布会，围绕公立医院高质量发展介绍相关情况。近年来，国家卫生健康委会同有关部门持续推动公立医院从“以治病为中心”向“以健康为中心”转变。目前，国内已设置13个类别的国家医学中心，建设了125个国家区域医疗中心、114个省级区域医疗中心。2023年，我国居民健康素养水平达到了29.70%，已非常接近健康中国行动提出的“到2030年全国居民健康素养水平不低于30%”的目标。

已建设125个国家区域医疗中心

推动公立医院高质量发展的关键要解决哪些问题？相关措施落地情况如何？国家卫生健康委体改司一级巡视员朱洪彪介绍，近年来，国家卫健委持续加强党的全面领导，落实党委领导下的院长负责制，着力加强基层党组织建设。构建公立医院高质量发展新体系，设置了13个类别的国家医学中心，建设了125个国家区域医疗中心、114个省级区域医疗中心，这些项目的建设使跨省、跨区域就医大幅度降了下来。在81个城市开展紧密型城市医疗集团建设试点，在全国县级层面全面推进紧密型县域医共体建设，为群众提供预防、治疗、康复、健康促进等一体化、连续性医疗卫生服务。支持建设国家级临床重点专科961个、省级3800个、市县级11000个，开展全面提升医疗质量行动，推广预约诊疗、多学科诊疗、日间手术、检查检验结果互认等便民惠民措施。

同时，提升公立医院高质量发展新效能，通过开展公立医院经济管理年活动，实施公立医院绩效考核，医疗质量、运行的效率、可持续发展的能力等指标持续改善。激活公立医院高质量发展新动力，建立医疗服务价格动态调整机制，超过90%的统筹地区开展医保支付方式改革。

在推动以上工作的同时，注重发挥示范试点的引领带动作用，11个综合医改重点省份、30个公立医院改革与高质量发展示范城市、14家高质量发展试点医院都形成了各具特色的经验做法。

出院患者当日结算率达到77.7%

推动公立医院高质量发展的最终目的是患者满意。在医疗资源有限的条件下，如何改进医疗服务模式？国家卫生健康委医政司副司长邢若齐介绍，国家卫健委始终高度重视患者就医体验提升工作。具体来说，通过完善预约诊疗制度、畅通转诊渠道，探索预就诊、预住院等方式来缩短患者的等待时间。简化流程、创新模式，通过建立“一站式”服务中心、推行“一次就诊付费一次”等，避免或减少患者来回奔波。通过完善多学科诊疗制度，开设麻醉、疼痛、健康管理等新型门诊，满足患者多样化的需求。此外，还运用信息化等新技术，为改善贯穿医疗服务全过程的基础性工作提供支撑。

她透露，目前，全国5500多家二级以上综合医院提供“一站式”服务，出院患者当日结算率达到77.7%；多学科诊疗服务模式推广至全国2400余家二级以上医院。2800余家二级以上医院至少开设了1类新型门诊。各个省份也在积极开展探索，如上海市依托政务外网，建立卫生健康信息平台，实现市、区所有公立医疗机构间的检查检验结果的互联互通互认。山东省全省实现了门诊诊间结算，床旁出入院办理的二级以上公立医院达到了230余家。浙江省为方便群众驾车就医，通过“城市大脑”推进智慧停车服务，指导闲置车位错时停车。这些服务模式都更好满足了群众多样化的就医需求。

2023年基层诊疗量占比达52%

在推动公立医院高质量发展的同时，如何确保基层医疗机构和偏远地区也能享受到优质的医疗资源服务？在分层分级推进公立医院高质量发展的同时，如何提升基层医疗机构对老百姓的吸引力？朱洪彪表示，公立医院的高质量发展是各级各类公立医院的高质量发展，目的就是要让群众在家门口就能够享受到优质的医疗卫生服务。一段时期以来，国家卫健委采取了一系列措施，让基层医疗机构的服务能力持续提升。比如，实施临床重点专科建设、县级医院能力提升工程、三级医院对口帮扶县医院等措施，大力提升市县级医院的医疗服务水平。开展紧密型城市医疗集团和紧密型县域医共体建设，推动人员、技术、服务、管理下沉，促进资源共享、服务共为、责任共担，有效提升基层医疗卫生机构技术水平和管理能力。

通过开展优质服务基层行活动和社区医院建设三年行动，目前，超过70%的基层机构达到服务能力基本标准或推荐标准。开展农村订单定向免费医学生培养，实施大学生村医专项编制保障计划，推动各地落实村医岗位补助和村卫生室运行补助等，加强基层卫生人才队伍建设。拓展家庭医生签约服务内涵，健全激励和保障机制，促进有效签约、规范履约，为有需要的病人送医送药上门服务。实施基层便民惠民服务10项举措，使群众看病更加便利。朱洪彪说，2023年，基层诊疗量占比达到52%，基层医疗卫生机构对群众的吸引力在逐步增强。