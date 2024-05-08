不断做大“医保按待遇找人”的民生蛋糕

国家医保局日前发布在医疗保障服务领域推动“高效办成一件事”重点事项清单，要求推动线上服务“一网通办”，实现更多事项“免申即享”。据央视报道，多地已推动实现生育津贴、资助困难群众参保和医疗救助等领域，由以往的“人向医保要待遇”转变为“医保按待遇找人”。

近年来，居民获得的医保待遇越来越好，也越来越多。比如看病有基本医疗保险，孕产妇有生育保险，患大病有大病医疗保险，患职业病或工伤可获得职业病和工伤保险的保障，特慢病患者可享受特慢病相关待遇，特困对象和低保户等困难群体的城乡居民医保参保缴费实行全额或半额资助，跨省异地看病可以直接结算，职工医保门诊药费已可以按比例统筹报销等。可以预见，提升医保待遇的趋势还会持续延续下去。

医保待遇不断做加法，待遇门类之多、范围之广，让人目不暇接。这其实也给居民带来了一些“麻烦”，普通居民很难记得全、分得清。比如，困难群体中有人患大病，可以享受多种报销待遇，但报销顺序如何排列，就是一门学问。在此背景下，倘若仍是“人向医保要待遇”，当事人需要全面掌握政策和多次跑腿，而且稍不注意，就可能出现该享受的待遇没有享受到等现象。

实行“医保按待遇找人”则不同，医保只要发现某位患者应该享受某种待遇，就找到该患者，并兑现待遇。如此既可减少患者跑腿，又能避免出现待遇漏项。更关键的是，过去个人跑腿出现漏项通常只能自己负责，但医保部门将兑现待遇这项工作揽了过去，出现漏项就是医保部门的责任。这种主动承担和自我加压的做法值得点赞。

但也要看到，实行“医保按待遇找人”，存在一些困难。医保待遇那么多，做到面面俱到十分不易。尤其是现在跨省享受医保待遇已很普遍，兑现“医保按待遇找人”，不仅需要认真细致地梳理每位患者应该享受的待遇，而且需要各地实现信息共享和流程互动。可以说，要想让患者多一份实惠和便捷，相关部门就需要付出成倍的努力。

以发展的眼光看，现在“医保按待遇找人”处于初始探索阶段，仅是针对单项医保福利而言，医保“复合福利”则尚未涉及。因此，将来这块民生蛋糕还存在不断做大的空间。不仅每项医保待遇都可通过这一途径兑现给患者，而且兑现的方式也会越来越快速便捷。

以跨省异地看病直接结算为例，尽管省内不须备案等便捷举措被不断推出，但目前患者跨省异地看病仍然普遍需要备案，有些地方的备案程序还比较繁琐。按照“医保按待遇找人”的思路，将来异地看病也会待遇找人，只要患者到异地看病，医保就能及时发现并自动为其备案。可以看出，这项便民举措一旦得到全面实施，对于民众便捷享受各种医保福利将产生积极而深远的影响，其效果值得期待。