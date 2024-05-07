国家医保局出台长期护理保险失能等级评估机构定点管理办法

人民网北京5月7日电 （记者乔业琼）据国家医保局官网消息，为确保广大人民群众更加公平、公正、及时享受长期护理保险待遇，推动长期护理保险失能等级评估机构定点管理更加规范化、标准化、科学化，近日，国家医保局印发了《长期护理保险失能等级评估机构定点管理办法（试行）》（以下简称《定点管理办法》）。

长期护理保险失能等级评估是长期护理保险制度机制的重要组成部分，评估结论是待遇享受和基金支付的重要依据。对评估主体的规范确定和管理，是确保评估工作专业化、规范化的关键环节。在梳理总结试点经验基础上，国家医保局研究制定《定点管理办法》，明确长期护理保险失能等级评估机构定点管理具体要求，推进评估机构定点管理规范统一。

《定点管理办法》主要对定点评估机构的确定、运行管理、监督管理等方面作出规定。一是明确定点评估机构的申请条件和确定程序。规定申请成为定点评估机构应具备的基本条件、确定程序，以及不予受理定点申请的情形等。二是提出定点评估机构的运行管理要求。要求定点评估机构应加强内部建设，明确提出建立健全内部质量控制制度、人员管理制度、评估档案管理制度、信息安全管理制度等。三是规定对定点评估机构的监督管理要求。明确医疗保障部门对定点评估机构加强监督、考核、日常管理，规定医保行政部门和经办机构监管职责和内容等。此外，明确依托其他形式主体实施评估的，对有关机构的管理，参照本办法执行。

下一步，国家医保局将指导长期护理保险制度试点地区医保部门做好《定点管理办法》试行，及时总结经验做法，不断健全长期护理保险失能等级评估标准体系和管理办法，更好维护广大参保人合法权益。