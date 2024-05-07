国家卫健委：保证三级公立医院绩效考核工作的规范化、标准化、同质化

人民网北京5月7日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍“推进卫生健康事业高质量发展，护佑人民群众生命健康”有关情况，并回答记者提问。

会上，有记者提问，近日，《国家三级公立医院绩效考核操作手册（2024版）》印发，这次修订如何在不增加医院负担情况下，让考核更科学？如何切实发挥绩效考核在公立医院高质量发展中的指挥棒作用？

对此，国家卫生健康委医政司副司长邢若齐表示，三级公立医院绩效考核已经成为引导公立医院坚持公益性、落实功能定位、持续提升医疗服务质量与效率、加强内部运营管理、实现高质量发展的指挥棒。

“为保证三级公立医院绩效考核工作的规范化、标准化、同质化，我们按照稳定性、统一性、准确性和简洁性的原则，结合最新政策要求，进一步完善了医疗质量、运营效率等相关指标，引导公立医院更加重视医疗质量安全，合理控制流动负债规模，降低医院运行的潜在风险。”邢若齐说。

邢若齐说，下一步，将持续深化绩效考核工作。一是探索按照管理层级和机构类型分级分类实施绩效考核评价，为决策科学化、治理精准化和服务高效化提供数据支撑。二是积极总结绩效考核以客观数据评价为基础的工作经验，完善公立医院高质量发展评价指标体系，推动两者有机结合。三是科学运用绩效考核结果，持续推动公立医院发挥医疗服务供给侧结构性改革的“龙头”作用，不断把公立医院发展成果转化为人民群众看病就医的获得感，凝聚起推进高质量发展的强大合力。