国家卫健委：全国各省份均不同程度地开展了“互联网+护理服务”

人民网北京5月7日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍“推进卫生健康事业高质量发展，护佑人民群众生命健康”有关情况，并回答记者提问。

国家卫生健康委医政司副司长邢若齐表示，2023年启动进一步改善护理服务行动计划，指导各地通过加强基础护理、提高护理质量、拓展护理领域等举措，促进护理工作更加贴近患者、贴近临床和贴近社会。

邢若齐介绍，在加强临床护理服务方面，各地进一步落实责任制整体护理，全国二级以上医院开展责任制整体护理病区占比超90%，住院患者有了自己的责任护士。一些医院同时开展延续护理服务，解决患者出院后的医疗护理问题。在推进“互联网+护理服务”方面，全国各省份均不同程度地开展了“互联网+护理服务”。目前，共计3000余个医疗机构提供了7类60余项医疗护理服务项目，患者在家即可获得相应的护理服务。在开展老年医疗护理服务方面，北京市、山东省、江苏省等地区通过转型或社会力量举办的护理院、护理站等机构数量明显增加，同时积极为老年人提供家庭病床、上门护理服务等，有效增加了老年护理服务供给。

“今年政府工作报告要求加快补齐医疗护理服务短板，我委正会同有关部门研究制定关于加强护士队伍建设、优化护理服务的意见，来发挥政策支持引导作用，进一步发展壮大护士队伍，优化护理服务，有效增强群众看病就医的获得感。”邢若齐说。