14家公立医院开展高质量发展试点情况如何？国家卫健委介绍

人民网北京5月7日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍“推进卫生健康事业高质量发展，护佑人民群众生命健康”有关情况，并回答记者提问。

会上，有记者提问，14家大型高水平公立医院开展高质量发展试点，取得了哪些进展？下一步有哪些重难点工作要突破？

国家卫生健康委体改司一级巡视员朱洪彪表示，2022年选择了14家高水平公立医院开展高质量发展试点，通过委省共建，打造公立医院高质量发展的样板、现代医院管理制度的模板。

一是推进学科创新，聚焦影响人民健康的重大疾病和主要问题，加强核心专科能力建设，提升重大疾病的诊疗能力、诊疗效果。

二是推进技术创新。紧盯国际医学前沿，在脑科学、再生医学、生物医学等关键领域，深化医教研产用协同攻关，形成一批国际领先、服务临床的原创性技术。

三是推进服务创新，推广多学科诊疗、一站式服务等新模式，应用人工智能、手术机器人、互联网医疗等新技术，满足群众的医疗服务需求。

四是推进管理创新，引入先进的管理理念和现代化的管理工具，提升医院管理的科学化、精细化、智慧化水平。

五是推进人才培养，以国际视野招揽优秀人才，加强技术骨干和青年人才的培养锻炼，打造复合型的创新团队和高水平的专科人才梯队。

“两年多来，试点工作取得积极的进展和成效，试点医院疑难复杂疾病救治能力、技术创新能力、医院运行效率等普遍好于同级医院平均水平。”朱洪彪说，下一步，将继续以人才、创新、技术、信息等为重点，推动试点医院高质量发展再上新台阶。