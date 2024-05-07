国家卫健委：基层医疗卫生机构对群众的吸引力在逐步增强

人民网北京5月7日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍“推进卫生健康事业高质量发展，护佑人民群众生命健康”有关情况，并回答记者提问。

会上，国家卫生健康委体改司一级巡视员朱洪彪表示，公立医院的高质量发展是各级各类公立医院的高质量发展，目的就是要让群众在家门口就能够享受到优质的医疗卫生服务。

朱洪彪说，通过实施临床重点专科建设、县级医院能力提升工程、三级医院对口帮扶县医院等等措施，大力提升市县级医院的医疗服务水平。

通过开展紧密型城市医疗集团和紧密型县域医共体建设，推动人员、技术、服务、管理下沉，促进资源共享、服务共为、责任共担，有效提升基层医疗卫生机构技术水平和管理能力。

通过开展优质服务基层行活动和社区医院建设三年行动，超过70%的基层机构达到服务能力基本标准或推荐标准。

通过开展农村订单定向免费医学生培养，实施大学生村医专项编制保障计划，推动各地落实村医岗位补助和村卫生室运行补助等，加强基层卫生人才队伍建设。

通过拓展家庭医生签约服务内涵，健全激励和保障机制，促进有效签约、规范履约，为有需要的病人送医送药上门服务。

通过实施基层便民惠民服务10项举措，使群众看病更加便利。2023年，基层诊疗量占比达到52%，基层医疗卫生机构对群众的吸引力在逐步增强。