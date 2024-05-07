推动公立医院高质量发展关键要解决哪些问题？ 国家卫健委详解

人民网北京5月7日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍“推进卫生健康事业高质量发展，护佑人民群众生命健康”有关情况，并回答记者提问。

会上，有记者提问，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务，推动公立医院高质量发展的关键要解决哪些问题？这些措施落地的情况如何？

对此，国家卫生健康委体改司一级巡视员朱洪彪表示，近年来，围绕公立医院高质量发展，重点推动了以下几个方面的工作：

一是加强党的全面领导，落实党委领导下的院长负责制，着力加强基层党组织建设。

二是构建公立医院高质量发展新体系，设置13个类别的国家医学中心，建设125个国家区域医疗中心、114个省级区域医疗中心，这些项目的建设使跨省、跨区域就医大幅度降下来。在81个城市开展紧密型城市医疗集团建设试点，在全国县级层面全面推进紧密型县域医共体建设，为群众提供预防、治疗、康复、健康促进等一体化、连续性医疗卫生服务。

三是引领公立医院高质量发展新趋势，支持建设国家级临床重点专科961个、省级3800个、市县级11000个，开展全面提升医疗质量行动，推广预约诊疗、多学科诊疗、日间手术、检查检验结果互认等便民惠民措施。

四是提升公立医院高质量发展新效能，通过开展公立医院经济管理年活动，实施公立医院绩效考核，医疗质量、运行的效率、可持续发展的能力等指标持续改善。

五是激活公立医院高质量发展新动力，建立医疗服务价格动态调整机制，超过90%的统筹地区开展医保支付方式改革。深化职称制度改革，使人尽其才。

六是建设公立医院高质量发展新文化，大力弘扬伟大抗疫精神和崇高职业精神，唱响大医精诚、医者仁心的主旋律。

朱洪彪说，在推动以上工作的同时，注重发挥示范试点的引领带动作用，11个综合医改重点省份、30个公立医院改革与高质量发展示范城市、14家高质量发展试点医院都形成了各具特色的经验做法。