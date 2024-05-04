广交会观察：中国玩具创意趣味“玩转”全球

第135届广交会三期正在广州举行，玩具是重要展品之一。中国玩具企业以国潮创意玩具产品争取“出海”，“玩转”全球市场。

5月1日，境外采购商在第135届广交会三期了解中国玩具产品。中新社记者 程景伟 摄

广东省玩具协会会长陈黄漫认为，中国玩具产业发展韧性很强，产业发展集群化等优势明显。以广东为例，作为中国最大玩具生产和出口基地，广东玩具行业拥有完整的上下游产业链，还具有深厚的研发创新基础，在国际市场的竞争优势明显。

广东省汕头市澄海区有着“中国玩具之都”的美誉。在本届广交会三期玩具展区，大批汕头澄海玩具企业携趣味十足的新产品亮相，吸引众多境外采购商驻足洽谈。

广东新佳奇科技有限公司带来了山海经神兽系列积木，包含“吸金祥龙”“招财麒麟”“暴富金蟾”等5款产品，蕴含着“招财”的美好寓意。该公司有关负责人称，公司2022年开发首条“国潮”产品线，推出山海经神兽IP积木，之后又相继推出多款“国潮”积木玩具。

同样来自汕头澄海的广东振丰科教玩具有限公司展出“国潮”熊猫、三国演义、粤式茶点等主题的积木玩具。“不同于儿童玩具，我们的积木产品主要面向成年人，走的是潮玩路线。在东南亚等华人较多的地方，我们产品比较受欢迎。”该公司出口负责人陈文艺称。

5月1日，第135届广交会三期在广州开幕。图为展会现场。中新社记者 程景伟 摄

中华传统文化为中国玩具产业发展提供了创意灵感。江苏弘业永恒进出口有限公司展出的“宝宝心里苦”陶俑毛绒玩偶，也备受境外采购商关注。该公司总经理张学春介绍称，这款产品的创意主要来源于陕西历史博物馆人气火爆的“彩绘陶缩脖俑”，将其既委屈又略带喜感的表情与十二生肖形象相结合，以毛绒为原材料进行制作，具有很强的趣味性。

在江苏省兴化市兄弟玩具加工厂展位前，小巧可爱的玩具配饰，色彩清新、造型娇憨的毛绒抱枕等产品吸引了不少采购商驻足。“我们通过和LetsPlay玩具AR平台合作，对传统玩具产品进行了升级，通过AR(增强现实)、AI(人工智能)等技术赋予其走路、跳跃、游戏等各种功能。”该公司展位负责人说，希望为海外消费者带来更加智能、有趣的玩具产品，也期待能和更多境外采购商开展合作。（记者 程景伟）