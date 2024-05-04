广交会观察：中华老字号创新“圈粉”外商

正在广州举办的第135届中国进出口商品交易会(广交会)第三期展会上，中华老字号参展企业，以琳琅满目的日用品、色香俱全的美味食品、引领时尚的保健品，“圈粉”众多境外采购商询价问货。

5月2日，第135届广交会展馆中华老字号展位吸引采购商。 张璐 摄

本次广交会三期5月1日开展，主打以玩具及孕婴童、时尚、家用纺织品、文具、健康休闲为主的“美好生活”主题概念，吸引11495家企业参展，规模创历史新高。

2024年2月，382个品牌被正式认定为第三批中华老字号。本届广交会上，不少新入选企业擦亮中华老字号的金招牌，实现品牌与产品“双出海”。

“今年公司旗下的‘蜂花’和‘上海药皂’品牌同时入选第三批中华老字号，产品远销欧美、东南亚等40多个国家和地区。”上海制皂厂有限公司(以下简称“上海制皂厂”)国际贸易部区域经理陈思聪表示，今年来到公司展位的境外采购商可谓盛况空前，来自东南亚、非洲等国家的境外采购商计划到工厂参观，进一步洽谈订购事宜。

据陈思聪介绍，“‘蜂花’檀香皂诞生于1928年，是跨世纪的老字号品牌。为迎合更多年轻消费者的需求，我们除了延续传统的调香技艺，从固有的经典‘檀香’转型到多元化的香氛领域，推出主打氨基酸配方体系和情绪香氛技术的蜂花液体香皂产品。”

走进食品展区，广东展翠食品股份有限公司(以下简称“展翠食品”)的“食品城堡”吸引众多境外采购商驻足。他们有的打开手机直播展示产品，有的当即下单订购产品。

5月2日，境外采购商在第135届广交会的中华老字号展位选购商品。 张璐 摄

展翠食品经理陈铭辉介绍说：“今年我们被评选为中华老字号，伴随着这个‘新身份’，我们在口味和包装上都进行改良创新，带来配料干净的功能性食品，受到众多境外采购商的喜爱，本届广交会已经收获越南、荷兰等多个国家的意向订单。”

除了产品“出海”外，展翠食品的品牌也在“出海”。“当前有不少国外的食品生产商缺乏知名度，想与我们合作借助我们的品牌为其产品赋能。近年来，我们在实施‘双品牌’战略，与我们合作的企业可以在其产品包装上印上两个品牌，并在当地市场进行销售。”陈铭辉说。

“本届广交会上，我们已经收获来自菲律宾采购商的订单，目前还有毛里求斯等国家的采购商正在洽谈。我们每年的海外订单，有60%来自广交会。”广西金嗓子有限责任公司(以下简称“金嗓子”)海外国际部经理王津辉说。

5月2日，第135届广交会展馆中华老字号展位。 张璐 摄

创立于1956年的金嗓子，生产的金嗓子喉片、银杏叶片等多种药品畅销五大洲的五十多个国家和地区。金嗓子外贸部长王潜表示，近年来，金嗓子在保留传统原材料的基础上，通过引入高科技生物制药研发团队和智能制造，生产出金嗓子肠宝、复合益生菌含片等多款大健康产品。

首次参加广交会的俄罗斯采购商古国山带着妻子来到金嗓子展位商洽。他说：“金嗓子喉片受到俄罗斯消费者的喜爱，这次希望能拓展和选购更多的金嗓子系列产品。”（张璐）