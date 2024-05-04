“五一”假期促消费活动增添“新花样” 多领域消费潜力明显释放

“五一”假期，上海在全市范围内启动了促消费和全国消费品以旧换新行动，组织重点商圈、特色商街和商业企业等开展营销活动，激发消费市场活力。

在家电以旧换新方面，上海市发布了新一轮绿色智能家电消费补贴政策，满足条件的家电类商品将享受成交价格10%的立减补贴。

上海市民季彬称：“如果能够同时享受到“五一”劳动节的优惠和政府补贴，我觉得价格上还是有一定优势的。”

上海杨浦区五角场某家电卖场负责人倪士明称：“政府补贴推出来以后，我们现场的客流同比增长80%，销售同比增长200%。”

此外，上海还发布消费品以旧换新行动计划，鼓励汽车品牌商、销售企业等组织开展各类汽车更新消费促进活动。

汽车销售人员张明明称：“客户都在等着这波优惠，“五一”这一波热度已经起来了，很多的意向客户也在主动联系我们，购买的意愿非常强烈。”

据了解，围绕服务消费、汽车消费等方面，上海市将开展1000余项特色促销活动，为消费市场增添新动能。

户外运动正流行 体旅融合释放消费活力

随着户外运动消费的个性化、多元化，服务消费也在不断推陈出新。

当记者来到北京一家自行车店，店长和几位店员都在忙着给自行车上链条油，检查车辆胎压、刹车状况。

北京某自行车店店长于明哲称：“北京到适合骑行的一个季节了，所以我们这边维修的活，包括售后方面有一个增长，最忙的时候基本上店里都是人了。”

在江西首家运动主题酒店里，运动健身也被融入到了每个环节中，吸引了许多体育爱好者前来咨询和办理入住。

江西南昌市民杨鑫来称：“像我自己平时也比较喜欢运动，然后选择“五一”期间在这边入住，是因为这边场馆非常多，“五一”的时候活动也特别多，我自己喜欢的运动在这边都体验得到。”

江西南昌某体育产业园负责人田鱼良表示，今年“五一”，预计每天来到园区的人次会超过5000人次。目前，酒店的客房接近100间全部订满了，“五一”期间没有空房，整个5月份也处于满房的状态。