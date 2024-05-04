国际著名学术期刊《自然》最新一期发表多篇分子生物学论文称，研究人员通过研究大鼠进行耐力训练时的分子响应，包括性别特异性响应，揭示了锻炼使大鼠获益的机制，研究结果或为锻炼如何影响健康与疾病提供新认知。

该论文介绍，已有大量证据支持有规律的身体锻炼对健康的益处，包括能预防心血管疾病、代谢性疾病和癌症。然而，人们对这些益处背后的机制却知道的不多。基于此，体育活动分子传感器联盟(MoTrPAC)旨在通过研究参与锻炼响应的分子过程，来填补这一空白。

MoTrPAC研究团队与美国斯坦福大学、杜克大学医学中心等相关科研团队合作，研究了8周的跑步机耐力训练使雄性和雌性大鼠器官发生的生物分子变化。在大鼠训练期间的不同时间点，他们采集了多个器官和实体组织、血浆和全血的样本，并进行了9466次检测。多个组学平台(如蛋白质组、代谢组和表观基因组)被用于测量对耐力训练的时间响应。

在本项研究中，论文作者鉴定出因锻炼产生的多个分子变化，包括对免疫、代谢、应激响应和线粒体通路的普遍调节。他们在多个组织和部分器官中发现了这些响应的性别差异，如皮下脂肪和肾上腺。比如在肾上腺中，雌性大鼠的基因下调，但雄性大鼠的基因上调，还发现了这些基因与激素通路之间的关联。

论文作者总结认为，此次大鼠研究发现的许多改变可能都对人体疾病有保护作用，包括炎症性肠病、心血管健康、组织损伤和修复，但后续仍需开展人体研究加以验证。

据了解，来自MoTrPAC研究团队的其他相关论文，也发表于施普林格自然旗下学术期刊《自然-代谢》和《自然-通讯》。（记者 孙自法）