《自然》最新论文：父系肠道微生物组紊乱或影响其后代健康

国际著名学术期刊《自然》最新发表一篇微生物学研究论文指出，雄性(父系)小鼠肠道微生物组的紊乱可能会影响其后代的健康。这项研究表明，扰乱父系的肠道微生物组可能会影响胎盘功能。

该论文称，众所周知，导致肠道微生物生态系统失衡的环境因素，会塑造宿主的生理和疾病相关反应。不过，父系肠道微生物组对后代的影响尚不明确。

为评估雄性小鼠肠道微生物群紊乱对后代的影响，论文通讯作者、意大利罗马欧洲分子生物学实验室(EMBL)Jamie A. Hackett和同事及合作者一起，在本项研究中给雄性小鼠注射了6周抗生素，导致它们微生物多样性、丰度和丰富度下降，这些小鼠的后代出现出生体重较轻、生长严重受限以及过早死亡的概率更高。

论文作者认为，这一效应与雄性生殖系统对微生物失衡的反应有关，包括激素信号受损和睾丸代谢物特征改变。这种反应可能会增加胎盘功能不全的风险。在受孕前恢复紊乱的父系微生物群能降低后代健康不良的风险。此次研究发现表明，与父系微生物组紊乱有关的后代健康状况变差是一种表观遗传效应而非遗传效应。

《自然》同期发表国际同行专家的“新闻与观点”文章称，肠道微生物群是小鼠父系孕前环境与后代健康之间的关键界面。最新发表的研究发现凸显出理解环境因素如何影响跨尺度复杂生物系统，即从直接的分子反应到代际疾病易感性的重要性。（记者 孙自法）