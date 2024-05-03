工伤“一件事”服务样板间落地北京昌平

“这样办事效率太高了！”近日，昌平区企业经办人小程在工伤“一件事”业务办理时，有了全新感受：填写职工基本信息、勾选申请事项、将具体材料明细填入相应位置……不到10分钟的工夫，一张工伤“一件事”申请单就填好了。北京青年报记者了解到，目前，昌平在全市率先建成了首个工伤一站式服务样板间，实现了工伤认定、劳动能力鉴定、工伤待遇支付的工伤全链条一体化服务模式。

今年1月，国务院印发《关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》，明确2024年要推动线上线下政务服务能力整体提升，健全“高效办成一件事”重点事项清单管理机制和常态化推进机制，实现第一批高频、面广、问题多的“一件事”高效办理，最大限度利企便民。昌平工伤一站式服务样板间在此背景下应运而生。

走到昌平区劳鉴中心的门口，“综合咨询受理室”七个大字映入眼帘。环顾四周，认定、鉴定、工伤药费报销、工伤待遇支付，所有跟工伤有关的业务，都集中在了一起，每个窗口都有着同样的名称——“综合窗口”，与其他办事大厅毫无两样。

“您好，麻烦填写下申请单，在相应业务的地方打勾，并填写材料清单即可。”“好！”接过工作人员递来的表格，小程快速浏览上面的选项，并按照材料实际情况进行填写。当得到“认定后流转至下一阶段时，我们会及时跟您联系，相关补正材料您可以直接邮寄给我们”的答复时，小程连连点头。小程表示，在业务办理中，她还是第一次填写工伤“一件事”申请单，“是菜单式的，要办的业务都在表格上体现了，很清晰”。

据昌平区劳鉴中心负责人介绍，办事大厅在前段时间进行了统一规划调整，专门设立了工伤“一件事”综合咨询受理室，经办人在一个房间、到一个窗口、只来一次就可以办理工伤业务。“我们整合了劳鉴和社保两个部门的业务，完善了内部机构的设置，形成了‘一个综合受理室+四个业务审核组’的受审分离经办新格局，通过规范运行，将‘多头跑’转变为‘只跑一次’，提升群众办事体验感知。”负责人说。

北青报记者了解到，除了这张申请单，昌平区劳鉴中心还通过制作工伤“一件事”流程图、告知书、经办流转表，形成“一图、一书、一单、一表”的经办依据，进一步优化了办事表单、压缩了办理时限、减少了办事环节，真正形成了工伤“一件事”打包办、联动办。

据统计，自工伤“一件事”打包办实施以来，昌平区共精简业务环节6项，合并减少业务材料7件，办理时限减少90%，服务效能和群众满意度得到大幅提升。

流程简化了，还要看群众的权益能不能真正得到保障。在打造工伤“一件事”服务样板间过程中，昌平区劳鉴中心把这件事也考虑在内，形成了内部协同、外部联动、多方协力的监督保障格局。

“我们把工伤认定的联查、联审工作前置，建立未参保重点企业清单的同时，还协助区内5家制造业、运输业企业申报工伤预防试点，目前，北汽福田试点项目成功落地，申请到市级政策资金，用于工伤预防的宣传、培训等方面，以提升职工安全意识。”负责人介绍说，除此之外，工伤待遇支付相关审核工作也被前置到工伤认定环节，如核实职工就医情况、参保情况以及企业经营状况等，坚持“复审对初审把关、后一环节对前一环节把关”，压茬核准资料信息。

下一步，昌平区将结合数字人社建设，更加强化信息基础建设、部门联动监督、规范待遇支付管理，发挥工伤“一件事”集成作用，优化闭环工作机制，推动服务不断提质增效。