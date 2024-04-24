养成良好的个人行为习惯，远离动物源性流感

人民网北京4月24日电 （记者乔业琼）近日，北京疾控微信公众号提醒公众，要养成良好的个人行为习惯，远离动物源性流感。

什么是人感染动物源性流感？

甲型流感病毒可以分为许多不同的亚型，它的动物宿主也非常广泛，除了人和禽外，还能感染猪、马、猫等多种哺乳动物。不同亚型的甲型流感病毒有相对固定的动物宿主，但某些亚型病毒会跨越动物种属传播给其他动物。

人感染动物源性流感就是指通常只感染动物的甲型流感病毒（如H5N1和H7N9等亚型）突破了种属屏障感染人类所导致的疾病。但流感病毒感染具有较明显的种属特定性，目前仅有某些亚型的动物源性流感病毒可感染人类，仅造成人群中少数人的感染和发病，因此一般多为散发病例，偶见因共同暴露或“有限、非持续人际传播”所导致的聚集性病例。

人感染动物源性流感的感染来源主要为携带病毒的家禽或野禽，也可以是携带病毒的猪等哺乳动物。人通过接触携带病毒的动物或暴露于被病毒污染的环境而受到感染。

人感染动物源性流感病毒后有哪些症状？

不同动物来源的流感病毒，所导致疾病的临床表现也有所不同。人感染H5N1、H7N9和H5N6禽流感病例以重症居多，病死率较高，而人感染H9N2禽流感病例轻症居多。

H7N7、H7N3 和H7N2 亚型主要引起人结膜炎和结膜角膜炎。

其他亚型通常主要引起人呼吸系统的疾病，发病初期的临床表现与季节性流感相似，通常表现为发热、咳嗽、咽痛，可伴有头痛、肌肉酸痛和全身不适等，部分病例初期即出现胸闷、气短、呼吸困难等症状；轻症病例随后好转并痊愈，部分患者病情发展迅速，多呈重症肺炎等表现。

应该如何预防？

保持良好生活习惯。在日常生活中，平衡膳食，足量饮水，作息规律，保障睡眠，保持良好生活习惯，坚持适当的体育锻炼，从而增强机体免疫力和抵抗力。

注意个人卫生。注意个人卫生，尤其是手卫生。外出回家后、饭前便后、接触眼口鼻前均要洗手，尤其在接触禽畜后，应及时、科学的洗手。

减少与禽畜不必要的接触。尽可能减少与禽畜不必要的接触，特别注意尽量避免接触病死禽畜。食用禽畜肉、禽蛋时要充分煮熟，不要食用病、死禽畜肉。

预防传染。出现发热、咳嗽等呼吸道感染症状时，要用纸巾、手帕掩住口鼻，预防传染给他人。

及时就医。根据病情需要及时就医，就医时应佩戴口罩，并主动告知医生近10天内有无禽畜接触史，以及是否去过禽流感流行的地区。

避免接触野生禽鸟。外出游玩时，应尽量避免接触野生禽鸟或进入野禽栖息地。

接触禽畜做好防护。从事禽畜养殖、屠宰、加工等相关工作及可能接触到禽畜的兽医等工作人员，应根据具体工作情况选择手套、口罩等恰当的个人防护装备。工作期间不进食、吸烟，尽量避免碰触眼睛、嘴巴和鼻子等部位。工作完成脱下防护装备后要及时科学洗手或洗澡。

外出佩戴口罩。年老体弱者、特别是患有基础病的居民，在呼吸道传染病高发时期，应尽量减少前往空气不流通和人群拥挤的场所。到医院就诊时建议佩戴口罩。