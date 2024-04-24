居家需防蚊，远离登革热

人民网北京4月24日电 （记者乔业琼）据中疾控微信公众号消息，登革热是我国的一种常见传染病。随着天气转暖、降雨增多，我国将逐渐进入登革热高发季节，要做好居家防蚊，远离登革热。

任何时候都会发生登革热？

不是的，登革热发病具有季节性，高发期为媒介伊蚊活跃期（气温稳定在25℃以上）。我国大部分地区的登革热高发季节是夏秋季（8-9月），气候更温暖的海南、广东、广西、云南部分地区，高发季节为5-11月。

我国哪些地区有登革热？

因为登革热只通过媒介伊蚊（俗称“花斑蚊”）叮咬传播，因此仅在我国有“花斑蚊”分布的范围内，同时气象条件适合，蚊子能够维持在较高密度时，才有可能发生登革热。

我国除了新疆、青海、内蒙古、黑龙江、吉林外，其他省份都有“花斑蚊”的分布，具备传播登革热的条件。但是过去我国登革热主要影响云南、广东等南方省份。

什么情形下，要怀疑自己得了登革热？

如果发病前2周内，曾经在东南亚、南亚、拉丁美洲等正处于登革热流行地区逗留，或者居住、工作的社区、街道甚至城市范围内已经有登革热发生，那么出现发热、皮疹、头疼、肌痛等症状时，需要考虑患上登革热的可能。

此时应该尽快到正规医院就诊，并且主动向大夫说明旅居史，以尽快得到诊治。

登革热的症状和流感有什么不同？

登革热与流行性感冒的症状相似，都有发热、疲乏、疼痛表现，很容易混淆。但流感一般会在接触患者后发病，多发于冬、春季节，且多伴有咽痛、流涕、咳嗽、喷嚏等呼吸道感染症状。登革热患者，发病前有蚊子叮咬史，好发于天气炎热时，无呼吸道症状，且一半以上的人会出现皮疹，有时会出现皮肤发红、皮下出血点表现。

如何找到“花斑蚊”并消灭？

要找到“花斑蚊”，就要了解它们的栖息地。白纹伊蚊在室外主要栖息在阴暗避风处，如缸、罐、坛的内壁。工地积水的基槽内壁。在室外可以重点关注这些地方，着重喷洒杀虫剂；在室内则倾向于停留在墙上、桌椅和床下、悬挂的衣服上等。埃及伊蚊是典型的“家蚊”，主要栖息在室内避风阴暗处，如水缸脚、碗柜背后、卧室床底、墙角、蚊帐等处，悬挂的有汗渍的黑衣服，更受它们喜爱。可以使用蚊香或电蚊香液在房间内驱蚊灭蚊，同时要使用纱门纱窗进行防蚊。

了解伊蚊活动时间。白纹伊蚊在早晨和近黄昏活动特别频繁，仿佛跟我们一起 “上下班”；埃及伊蚊除了在早晨和近黄昏特别活跃外，整个白天都会活跃地吸血。在它们活跃的时间段用杀虫剂，自然事半功倍。

除了防蚊灭蚊，还有哪些措施可以预防登革热？

长期生活在登革热流行区的居民，除了使用纱门纱窗、蚊香等防蚊灭蚊措施外，还需要定期清理家中的媒介伊蚊孳生地。孳生地就是成蚊产卵、蚊子的幼虫成熟生长的地方，清除孳生地后，伊蚊就无法繁殖，有利于阻断登革热传播。家中常见的媒介伊蚊孳生地有以下这些：

白纹伊蚊的幼虫喜好洁净的水，社区内的树洞、石穴、废旧轮胎，废弃的碗、盒，存接水的瓶瓶罐罐，丛生植物的叶腋，室内养花的积水容器、盆托、水缸等，都是它们繁衍后代的温床。

埃及伊蚊与人类更为“亲近”，喜欢与人类共居一室，家中的饮用贮水缸、水培植物、花盆托、腌菜坛、饮水机的积水等，都是他们最爱的家园。

如何有效清除家中的媒介伊蚊孳生地？

翻盆倒罐，清理住家及周围各类无用积水。

保持住家及周围环境卫生整洁，清除各种卫生死角和垃圾 。

人、畜饮用水容器或其他有用积水容器3-5天彻底换水一次 。

家中减少种养水生植物，已种养的容器3-5天彻底换水一次 。

住家及周围景观水体，可放养观赏鱼或本地种类食蚊鱼。

轮胎整齐存于室内或避雨场所，在室外用防雨布严密遮盖，户外废弃轮胎打孔，难以清除的积水轮胎，可以撒上双硫磷灭幼蚊。

一个瓶盖或者蛋壳大小容器的积水中，就可以孳生媒介伊蚊，所以在清除孳生地时，一定要仔细，不要放过角落的垃圾。