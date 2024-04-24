胰岛素接续采购中选价格稳中有降

人民网北京4月24日电 （记者乔业琼）据国家医保局官网消息，近期，国家医保局组织全国各省份开展胰岛素集采协议期满后接续采购，4月23日在上海开标。本次接续采购全国共有35000多家医疗机构参加，填报胰岛素需求量超过2.4亿支，涵盖临床常用的二代和三代胰岛素。胰岛素生产企业积极参与，所有投标企业均有全部或部分产品中选。接续采购中选价与上一轮价格基本持平。

2021年11月，国家组织胰岛素集中采购首次将生物药纳入集采范围，中选产品平均降价48%，我国胰岛素价格从全球价格高地降至全球较低水平。中选结果执行2年来，实际采购量超过协议采购量的2倍。与集采前相比，疗效和安全性更好的三代胰岛素使用量占比从58%提升至70%，向欧洲国家的用药结构趋近。

共13家企业的53个产品参与本次接续采购，49个产品获得中选资格，中选率92%，中选价格稳中有降，在首轮集采降价基础上又降低了3.8个百分点。首轮集采中价差最大的三代预混组，价差从2.3倍缩小至1.6倍，市场竞争更加公平，企业供应更有保障。同时，报价较低的A类中选产品比例从上一轮的40%提高到71%。报价较低的A类中选产品中既有国际知名企业和国内大品牌的产品，也有新上市企业产品，更好满足群众需求。

本次接续采购坚持“招采合一、量价挂钩”的原则，基于上一轮集采形成的总体较为合理的价格水平，以稳价格、稳供应、稳临床为目标，延续并优化了采购规则。一是充分尊重临床选择，医疗机构按厂牌报量，在要求医疗机构报足量的同时允许在二代、三代胰岛素之间调整，满足用药结构提升需要。二是引导有序竞争，在坚持竞价入围的同时，对虽未在竞争时中选、但仍有让利意愿，且报价不高于上一轮集采中选价一定水平的企业，给予复活中选资格，让更多企业能够中选，保障供应稳定多元。三是实行梯度带量，中选价格较低的产品带量比例高，反之中选价格较高的产品带量比例低，进一步体现量价挂钩的正向激励。

国家相关部委有关负责人、部分医药集中采购义务监督员参加本次开标活动。接续采购中选结果将于5月份在全国落地实施，与上一轮集采平稳有序衔接，让患者持续受益。