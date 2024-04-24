BMI正常体脂率却超标，如何发现隐形肥胖儿童？

不少家长认为胖嘟嘟的孩子招人喜欢，却不知自己已经陷入误区，没有意识到儿童肥胖的危害。

“这小朋友长得快，7岁半身高已经143公分，体重39公斤，他的BMI19.1还在正常范围内，但体成分分析显示体脂肪率40%，所以他属于隐形肥胖，问题远比身材看起来严重。”在首都儿科研究所，该所儿童营养研究中心主任王晓燕向家长解释着。

2022年，首儿所儿童营养研究中心开设体成分检查项目。评估体成分的金标准是基于身体不同组分密度不同原理的密度法。儿童营养研究中心首先开展的是空气置换(ADP)法，适用于3-18岁的人群。空气置换法检查时让被测试的小朋友更换泳衣，然后坐进一个像太空舱的仪器，通过人进舱前后舱内空气体积变化计算体脂肪。

据介绍，对于3-6岁不能配合检查的孩子还有生物电阻抗法进行检查。这个仪器就像健身房里的跑步机，被测试的小朋友光脚站立在踏板的指定区域内，握住手柄，保持手臂伸直几分钟，就可以完成检查。它的原理是对人体施加无法感知的微弱电流，根据脂肪不导电、肌肉组织含水分多所以导电性好的特点，分析人体电阻，电阻越高，身体脂肪含量越多。

由于3岁以下的儿童由于无法配合，因此儿童营养研究中心近期新引进了体态密度法。仪器像秤盘一样，宝宝只需要躺在上面，通过三维扫描和建模技术获得人体成分数据。

所以，儿童营养研究中心实现了0-18岁儿童体成分检测全覆盖，可以让家长更加清晰地了解孩子的体成分组成情况，包括脂肪和水分、蛋白质、无机盐这些非脂肪组织。 准确评估体成分的变化，能够为儿童健康成长提供最佳的营养支持，也能够对成年后代谢性疾病如糖尿病、肥胖、高血压、心血管疾病等形成风险提供依据，有利于早期预防。

《中国居民营养与慢性病状况报告(2020年)》指出，6-17岁儿童青少年超重率和肥胖率分别为11.1%和7.9%，6岁以下儿童超重率和肥胖率分别为6.8%和3.6%，仍面临营养不良与肥胖双重负担、营养相关疾病多发、营养健康生活方式尚未普及等问题。选择有效反映营养状况的指标并定期监测，是儿童营养干预的前提，对于预防营养问题的发生，促进儿童健康成长具有重要的现实意义。

王晓燕介绍，作为众所周知的BMI[体质指数，可以评价消瘦、超重、肥胖等不同的营养状况。但人体成分组成包括了脂肪组织和水分、蛋白质、无机盐这类非脂肪组织。所以BMI或体重的增减既可能是脂肪组织的变化，还可能是非脂肪组织的变化或兼而有之，仅用BMI并不能真实反映个体脂肪发育情况。

在儿童营养研究中心门诊，医生通过测量孩子的身高(身长)和体重，计算得出BMI，根据不同年龄、性别的标准评价为正常、偏高或偏低，提示孩子存在消瘦、超重、肥胖等营养状况。接着，将通过体成分检测，进一步分析体内蛋白质、矿物质、肌肉、细胞内液、细胞外液体、脂肪等指标。

这一过程中会发现，即便是BMI正常的孩子，也可能存在体脂率超标的问题。例如有的孩子往往是因为缺乏足够的锻炼，导致肌肉含量低而脂肪比例过高。因此，通过BMI结合体成分分析，可以将这些真正肥胖和隐形肥胖的儿童筛选出来，再通过腰臀比区分孩子的肥胖类型。比如，有的是“周围型肥胖”，表现为臀部和大腿较为肥胖；而有的是“中心型肥胖”，主要特征是腹部肥胖，也就是俗称的“苹果型身材”，以便进行更有针对性的干预。

根据评估结果，医生针对性的出具营养膳食方案，同时结合喂养和进食行为等信息，指导家庭喂养，促进良好习惯的形成，辅助其达到最佳的营养状况，实现营养的预防、治疗、保障。同时针对肥胖的孩子进行运动方面的指导。(完)