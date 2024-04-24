专家：降低产后抑郁风险应从产前开始

围产期抑郁是女性在围产期经历的一项重大精神障碍疾病。近年来，人们对产后抑郁的社会认知度、关注度不断提升，但在业内专家看来，防止产前抑郁是更关键的一步。

“抑郁是围产期女性常见的情绪障碍。围产期抑郁也是一个公共卫生问题，因为其对孕产妇的家庭关系和子女抚养都带来不良影响。但临床上尚无安全有效且快速起效的治疗手段。”

近日，北京大学第一医院麻醉科教授王东信在由中国健康促进基金会主办的“共促母婴健康-围产期抑郁防治新进展发布会”上表示，围产期抑郁主要表现为无法缓解的情绪低落，不能适应妊娠后的改变，感到无助和被孤立，无法参与社会活动，严重者会表现出自杀或杀害婴儿等行为，甚至可能影响后代的远期认知和行为发育。产后抑郁众多危险因素中，产前抑郁是最明确的危险因素。

谈及围产期抑郁的诱因，北京大学第六医院老年科主任孙新宇分析，此类疾病发生的影响因素相对较多，大概可总结三方面，包括准妈妈自身的性格特点、身体素质；产前、产中、产后激素变化对于身体的影响；外在环境因素的影响等。

“怀孕过程对于每个人来说都是有压力的，但遇到问题的时候千万不要回避，也不要把围产期抑郁和有精神病画等号。”孙新宇强调。

记者了解到，尽管针对围产期抑郁临床上尚无“立竿见影”的治疗手段，但是一些辅助手段有望让产后抑郁发生风险降低。

王东信团队在有产前抑郁症状的产妇群体中尝试应用小剂量艾司氯胺酮，并评估其抗抑郁的效果及安全性，研究发现分娩后即刻静脉输注小剂量艾司氯胺酮(0.2mg/kg)可显著减少产后42天时抑郁发作的患病率，不良反应可耐受。该成果已发布于《英国医学杂志》。

王东信介绍，艾司氯胺酮是围术期常用的麻醉镇痛药物，且近年来被批准用于难治性抑郁的治疗，但目前其对围产期抑郁的疗效尚不清楚。

当然，在专家看来提前发现问题、解决问题才是关键。

“一方面要及时发现产妇身心出现的变化并及时就医，另一方面也要采取规范的治疗，并且这是需要多团队协作来完成的。”孙新宇强调。(完)