重庆：聚“新”于心，为青少年健康成长保驾护航

在重庆市聚奎中学校 ，有一间80平方米的 心理辅导室，其 有一个去心理化的 温暖名字：心灵成长驿站。

2023年12月，时隔半年，林凌（化名）再度走进这熟悉的 地方，轻松地与聚奎中学校 心理教师石萍主动分享自己的 大学生活，回忆高中生活的 点点滴滴。

就在半年多 前，林凌还是一名就读于聚奎中学校 、存在自杀倾向和自残行为的 高三学生。

在重庆，新时代希望工程将“新”聚焦于心，通过丰富多 彩的 项目和活动助力青少年健康成长，帮助他们体悟乡村振兴的 魅力、提升综合素养。

“心·希望工程”：打造青少年健康成长避风港

在石萍的记忆里，第一次见到林凌是2023年2月的 最后一天。

第一次心理辅导，历时一个小时，石萍选择了倾听和陪伴，让林凌敞开心扉倾诉自己的 想法和感受。

一个多 月后，林凌第二次主动走进心灵成长驿站。

咨询过程中，石萍了解到林凌喜欢摄影，会分享平时拍摄到的 美景图片。“我引导他难受时不要强迫自己，适当放松休息，通过摄影找到生命的 价值，给予其 情感支持，逐步改善自我评价”。

在石萍的 引导下 ，林凌的 情绪渐渐有了变化。2023年5月26日，林凌第三次走进心灵成长驿站。

“林凌眼神不再躲闪，脚步轻盈，脸上笑容增多 ，声音较之前清晰、洪亮。”石萍说，林凌跟她分享了近期遇到的 美好事情——交到了好朋友，对未来不再忧虑……“更难能可贵的 是，林凌表述已无自杀的 想法及计划”。

10天后，林凌顺利参加了高考，并考入位于重庆市的 一所高校 。

入职重庆市聚奎中学校 一年来，石萍每天都会面对存在或大或小心理健康问题的 学生，林凌只是其 中一个。

在设计温馨的 心灵成长驿站，配备有心理沙盘、心理健康书籍、音乐放松椅、抱抱熊等硬件、软件辅助设施。这间驿站及辅助教学教具由重庆市青少年发展基金会（以下 简称“重庆市青基会”）统一援建及配备，以支持学校 提高对青少年心理健康问题的 预防和干预能力，使其 具备心理健康教育、个体心理辅导、心理测评、心理健康档案管理等功能。

近年来，全国青少年心理健康问题日趋多 发并受到各界重视。为充分了解重庆市中小学生心理健康现状，2020年至2022年，团重庆市委对全市38个区县的 10.8万名中小学生进行了心理健康状况的 测评调查。

调研数据显示，有三分之一左右的 中小学生分别受到抑郁症、敌对心理、情绪困扰等方面的 影响和侵害。

为此，2021年，重庆市青基会开展青少年心灵成长项目，组织亲子团辅、教师培训活动，培养一大批心理健康教育种子教师，为中小学学生提供个性化心理健康服务，探索出一个可持续、可复制的 青少年心理健康服务新模式。

2022年，重庆市共青团启动实施“心·希望工程”，通过打造一片“实践园”、组建一支“亲友团”、建设一批“成长社”、绘制一张“心电图”、构建一道“防火墙”、开通一班“直通车”、铺设一条“回归路”等“七个一”工作抓手，为青少年健康成长保驾护航。

重庆市青基会在原青少年心灵成长项目基础上，积极开展“心·希望工程”项目。如今，包括聚奎中学校 心灵成长驿站在内，重庆市青基会已在全市援建17个心灵成长驿站、培训教师550名、心灵成长活动惠及人数2400余人次。

“乡见·青少年推介官”：感悟乡村振兴，为乡村“代言”

“一马平川鹤岭走，万紫千红满山丘，片片橙红挂山头，香麻花椒誉神州……”2023年5月初，在重庆市江津区先锋镇保坪村，来自重庆市麻柳小学、星光学校 、四牌坊小学等学校 的 14名小学生唱起川剧，通过传统声腔结合新编唱词表达着对保坪村新貌的 感悟和收获。

此行他们还有着一个特殊的 身份：“乡见·青少年推介官”。

2023年4月，为助力乡村振兴，重庆市青基会发起“乡见·青少年推介官”乡村振兴助力行动，旨在通过丰富多 元的 活动，让青少年走近乡村振兴、体验乡村振兴、见证乡村振兴，真正地参与乡村振兴。

第一站，重庆市青基会选在了保坪村。

保坪村是江津区先锋镇基层治理的 先行示范村，获评全国乡村治理示范村，也是全国乡村旅游示范村，被誉为稻米之乡、柑橘之乡、花椒之乡。村中不仅有青山绿水、田园风光，也有米花糖制作技艺等非遗文化。

在保坪村的 3天时间里，来自不同学校 的 “推介官”住到农户家中，同吃同住同劳动同学习，在实地参观走访中，尝试独立思考、理性分析乡村振兴的 方法和经验。

在戴勤业、韩玉娇等“乡见·少年推介官”的 笔记中，记录着关于保坪村的 点点滴滴，也是他们此行的 见闻与收获。

重庆市青基会负责人表示，“乡见·青少年推介官”系列活动集乡村振兴、心灵成长、劳动教育于一体，旨在引导青少年通过真实场景下 的 项目制学习参与乡村振兴项目，通过发现问题、探究问题、解决问题的 学习流程，探究新时代下的 乡村振兴课题。

“在层层推进的 调研、学习过程中，完成从知识到技能，从技能到品格的 转化，使青少年发现并实现自我价值和社会价值，促进他们心理更全面、更健康 发展。”该负责人表示。

迄今为止，“乡见·青少年推介官”乡村振兴助力行动已开展3期，除第一站保坪村外，先后组织不同年龄段青少年走进酉阳县花田乡何家岩村、铜梁区少云镇高碑村开展“乡见·青少年推介官”乡村振兴助力行动。

在线支教：让大山深处的 孩子不缺席素质教育

数字屏幕上，来自重庆师范大学的 大学生支教志愿者围绕《真正的 好朋友》《健康的 人际关系》《对抄袭说不》《我的 时间我做主》《会说话的 情绪》等课程展开讲述。重庆市奉节县长安土家族乡黄龙小学的 学生们端坐在课桌前，认真聆听。

这是由重庆市青基会联合腾讯SSV数字支教实验室开展的 “在线支教建功乡村振兴”项目上的 一幕。

该项目自2022年10月启动实施以来，已开展3个学期，涵盖重庆市城口县、奉节县、巫溪县、酉阳县、彭水县等地区偏远学校 近200所，招募大学生志愿者3520名，受益学生13650名。

重庆市青基会联合腾讯公司在地方教育主管部门的 支持和指导下 ，依托国家中小学智慧教育平台，通过开发企鹅支教平台，帮助乡村振兴重点帮扶地区中小学校 引入优质素质教育资源，助力乡村学校 学生实现全面发展。

在项目开展过程中，地方学校 教师配合支教志愿者，形成“志愿者线上授课+项目学校 本地老师协助”双师课堂模式，帮助孩子们通过线上课堂更好地学习普通话、健康与幸福、科技以及阅读与表达等各方面知识。

课堂上，在线支教志愿者远程直播授课，线下 老师在教室进行教具分发、课堂组织、辅助问答；课堂下 ，两位老师发送点评作品，共享教学资源，追踪教与学的 效果。

位于七曜山脉深处的 黄龙小学交通极为不便，全校 100多名 学生以留守孩子为主。黄龙小学大队辅导员郭天凤表示，针对留守儿童为主的具体情况，学校 会经常组织开展以健康、安全等内容为主题的 班会。

据介绍，2022年“在线支教建功乡村振兴”项目启动后，黄龙小学积极报名申请，希望为孩子们提供更为丰富、系统的 课外知识学习。同年11月1日，云支教课程以一则《阿拉丁神灯》的 故事拉开序幕，大学生支教志愿者以寓教于乐的 方式与孩子们互动，针对孩子们平常遇到的 困惑和难题进行讲授。截至目前，云支教课程以每星期一堂课的 频率开展，为孩子们答疑解惑、开拓视野。

在城口县东安镇中心小学，2023年春季学期，该校 学生一起在线学习了10节“健康与幸福”课程。语文老师郑学成表示，学校 大部分孩子家长外出务工，孩子们由老人监护，部分孩子存在心理健康问题。通过学习自信与交际课程，一些原本性格内向的 孩子逐渐敞开心扉，主动和同学交往，之前不愿意上讲台的 孩子逐渐变得勇敢，积极主动登上讲台。这些课程潜移默化地影响着 孩子们，激发了他们的 学习热情和主动性。

大山内外，点燃希望、奉献爱心的 故事，仍在继续。