吃辣椒除了过瘾居然还有隐藏好处？

辣椒是一种调料，也是一种蔬菜。喜欢辣的人“无辣不欢”，不喜欢的人敬而远之。在生病的时候，经常会听到“忌食辛辣”的说法。所以，很多人会认为吃辣是为了享受美味而损害健康，甚至跟油盐糖一样，被作为“好吃的不健康，健康的不好吃”的例子。

前段时间，有一条热搜是“吃辣椒居然还有隐藏好处”。其实，所谓“隐藏”，只是没有广为人知而已。那条热搜说的是——吃辣椒可以补充维生素C。

辣椒的维生素C含量极为丰富

这并不是什么令人惊奇的事情。辣椒，确实是维生素C含量极为丰富的蔬菜。比如大家熟知的“维C之王”猕猴桃，维C含量大致在60毫克/100克，各种蔬菜、水果，维C含量通常比这个量还低。而辣椒的维C含量，不同的资料给出的数值相差较大，新鲜辣椒（不管是青椒、红椒还是甜椒）中数值低的也在60毫克/100克以上，高的则超过140毫克/100克。

辣椒的含水量也很高

辣椒的营养成分远不仅仅是维C。生辣椒的含水量很高，大约88%——这个含水量，跟牛奶差不多。

在12克左右的固含量中，大约2克左右的蛋白，2克左右的膳食纤维，算是相当优秀了，其他的维生素和矿物质也相当丰富。

研究表明吃辣椒多降低慢性病风险

可以说，作为蔬菜的辣椒，营养组成在各种蔬菜中也算是相当优秀的。

关于辣椒与健康的关系，有很多研究机构做过调查，总体结论是：吃辣椒比较多的人，多种慢性疾病的发生风险要低一些，在调查追踪时间内的死亡率要低一些。

简而言之，可以认为：吃辣椒对于健康有益无害。

辣椒好处多但有三点提示不能忘

1.“辣椒”跟“辣的食物”是两码事。

“吃辣椒有利健康”，指的是吃辣椒本身，而不是“辣味的食物”。

2.辣椒的营养更多源于“辣”之外的其他营养成分。

辣椒对健康的好处，“辣”及其物质基础辣椒素只是其中的一部分。辣椒素能刺激大脑分泌内啡肽而产生愉悦，也能促进新陈代谢，或许对健康有一定好处，但辣椒对健康的影响更多还是源于辣椒中的其他营养成分，即维生素、矿物质、植物次级代谢产物、蛋白质等等。那些不辣的辣椒，比如柿子椒（甜椒），对健康也很有好处。

3.多数情况下，那些“辣味食物”中并没有多少辣椒，只是用辣度很高的辣椒粉来调味。一方面，生辣椒做成辣椒粉，许多维生素以及具有生活活性的“植物次级代谢产物”大大损失了。另一方面，这些食物的主要食材以及其他配料往往有许多“不健康成分”，比如辣味零食通常会有高盐、高糖、高油、精制碳水中的一项或者几项。

最后再次表达一下我的观点：吃辣椒有利健康，但获得类似的健康好处还有很多其他的食物。如果确实喜欢吃辣椒，那么可以放心愉快地吃。但如果不喜欢吃，也没必要为了“健康好处”去勉强自己。

文/云无心（食品工程博士）