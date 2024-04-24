这些国内流行的亲近大自然方式，老外也很爱！

编者按：听说过“公园20分钟理论”吗？这个春天，这种自我放松的方式在社交平台上火了，频频登上热搜。什么是“公园20分钟理论”呢？有研究表示，每天在户外待上一小段时间，能够让人更加快乐，即便是不做运动，只是每天到公园待上20分钟，也能让状态更好。不少朋友亲身体验过之后纷纷在社交软件上发帖表示“是真的”。而野餐、露营等亲近户外的生活方式，更是在全球范围内都十分受欢迎。本期让我们一起探讨“亲近自然的方式”这个话题，在不同国家有着怎样不同的体现？

不同国家的朋友们帮你试过了，“公园20分钟理论”是真的！

其实爆火的“公园20分钟理论”就是来源于国外的研究，这也正说明，关于与大自然联结，从中充电和找回自己这件事，世界各地的人们感受竟如此一致。

公园20分钟理论来源于国外的相关研究

谁不想来一场说走就走的旅行？如果出一趟远门很麻烦，平常工作生活又比较忙，那不如就先在家附近的城市公园来一次“精神快充”吧。

这并不是一种妥协，研究人员和专家们都认为，逛公园的“性价比”可太高了。

2019年，密歇根大学的一项研究表明，每天与大自然亲密接触20分钟，无论是散步还是坐着，就能够显著降低压力激素水平，该研究项目的领头人玛丽卡罗尔·亨特表示：“不必去野外，离开办公楼，坐在一棵树旁就足够了。”

阿拉巴马大学伯明翰分校（UAB）的另一项研究也发现，那些每天在本地公园待20分钟的人更快乐，情绪也更高涨。“总体而言，我们发现公园游客在参观公园后情绪状况有所改善，我们并没有发现体育活动与改善情绪有关，反而发现花在公园里的时间和改善情绪有关。”首席研究员Hon Yuen在接受《赫芬顿邮报》采访时说道。

“大疲惫时代”下的背后精神需求 汲取力量的“解压神器”

今年3月，《时代周刊》中提到，我们正处于“大疲惫时代”“我们知道自己很累，从日常生活的选择中就不难看出来这种疲惫：没精力做晚饭只好点外卖、试图居家工作来避免两小时通勤、因工作繁忙而极少参加社交活动、完全把兴趣爱好放在一边……诸如此类的例子数不胜数”。

在国外，疫情结束后，公司希望可以恢复办公室办公，而员工则更倾向于“居家办公”，但又无法违背老板的意愿，就出现了所谓的“安静离职”，指的是只完成自己分内的工作，拒绝加班，又或者来公司只是为“咖啡打卡”，即一早来公司露个脸打个卡，然后就去茶水间喝杯咖啡，和同事唠会儿家常，接着就悄悄溜回家远程办公。

除了试图用工作“摆烂”来减压，人们也尝试从自然中汲取力量。早在1982年，日本就开始推崇“森林浴”疗法，它并不是真正的沐浴，而是指人们走进森林，亲近自然，感受自然，从而达到放松减压的效果。当时日本刚经历完技术革命，快节奏的都市生活给日本居民带来身心挑战，而在森林中慢悠悠地散步，呼吸新鲜空气，则可以让他们得到片刻喘息的机会。该疗法一经提出便受到了许多国家的欢迎。

面对繁琐的日常生活，年轻人们拥有了适合自己的充电方式，重新关注起了自然，试图寻找内心与外部世界的连接。

“公园建设”作药方早有成功经验 成提高生活质量的“自然药丸”

许多国家也早已发现城市绿地的重要性，把公园建设作为提高居民生活质量的关键措施之一，为人们开出缓解压力的“自然药丸”。

所以说，“公园20分钟”这个理论虽然起源于学术界，但它的影响力早已跨越了国界。世界各地，都有着类似的观念。比如纽约的中央公园，不仅是城市绿肺，也是纽约客们逃离喧嚣、回归宁静的首选地；新加坡的花园城市，居民们在任何地方都能找到一片绿色；还有哥本哈根的自行车道，穿梭在城市公园之间，是丹麦人享受自然的独特方式。

以下详细介绍两个著名的城市公园，看看他们是怎么治愈城市的居民们的。

1.英国海德公园

海德公园位于伦敦市中心，因这块土地面积约为1个海德（合0.24到0.49平方千米）而得名。在18世纪以前，这里曾是英国皇室的狩鹿场。1851年英国在海德公园里举办了万国工业博览会，自此之后，海德公园便成了伦敦居民休闲散步的好去处。

许多游客前往海德公园的第一站就是去看位于公园西南部的戴安娜王妃纪念喷泉。水从圆形喷泉中柔和地倾泻而下，沿着两个方向流淌，整个设计优雅而平和，如同镶嵌在公园的项链。

位于海德公园东北角的演讲角也不容错过，自19世纪以来，每个周日都有人到这里来发表演说，除了“不准攻击英国王室”和“不准对任何人进行人身攻击”之外，谈论什么都可以。正如一位生活在伦敦的博主“An”在她的博客中提到的那样，“这里没有真理，只有观点”。

每年的4月到10月，你还可以租一艘划艇或脚踏船，慵懒夏日，泛舟湖上，也是美事一桩。

2.日本上野公园

春天正是观樱的好时节，位于东京的上野公园就是赏樱不可错过的去处，每年春季上野公园都会吸引超过200万人前来观赏樱花，园内1200株樱花树在春天竞相开放，让游客置身粉色花海。等到太阳落山，公园还会点亮灯笼，夜晚的樱花，在柔和灯光的照耀下展现出别样的美。每年，公园内都会举办“上野樱花祭”活动，居民喜欢带着野餐垫，坐在樱花树下，喝酒赏花聊天，好不惬意。

等到“绯红的轻云”飘散，夏日来临，园内不忍池中的荷花便会相继盛开，不忍池分为被莲花覆盖的莲花池、可划船的泛船池以及饲养鸬鹚等鸟类的鹈之池。春日赏樱，夏日泛舟，秋日漫步，冬日观鸟，四季之美，在上野公园皆能一一体味到。 文/张园

这些国家流行的特色露营方式，你pick哪个?

近年来，露营成为越来越多民众的休闲之选，不少国家都有着流行的露营特色方式。露营是不少西方国家的度假传统，更是普通百姓夏日度假的优先选择。国外的露营文化有哪些值得关注的特点？让我们来看一看。

英国

露营热情高涨 “隐形露营”、豪华露营盛行

谈起英国，你可能会想到连绵不绝又飘忽不定的一阵雨，以及伦敦上空雾蒙蒙的阴云，于是在七八月份，英国为数不多阳光充足的日子，公园草坪、山野林间、峡谷湖边都会“长出”很多英国人，他们拿上齐全的装备、戴好墨镜、架好户外折叠椅，来到户外沐浴这难得的阳光。

英国人对露营的热情显而易见，2024年，英国市场调查研究咨询公司英敏特发布《英国露营和房车市场报告（2024）》，这份消费者报告显示，47%的英国人在过去三年有过出门露营或者房车旅游的经历，总支出达到了21亿英镑。

现在，人们露营的方式多种多样，包括前些年在英美很火的一种露营方式“Glamping”，是“Glamour”和“Camping”的结合词，意为“豪华露营”。这种露营除了可以深入自然体验户外生活方式，更推崇露营的美学和仪式感，通常露营地会准备极为舒适、便利且具有特色的户外住宿地，供人们欣赏星空或者其他大自然的美景，当然与品质相对的是价格，这种露营方式需要一定的经济力。

在经济实力不够，或者想体验更贴近大自然的露营时，“隐身露营”成为更多英国人的选择。隐身露营，顾名思义就是不容易被人发现的露营，通常人们带的装备很少，有时甚至只带一个装满必需品的包和一个睡袋。

隐身露营在英国有两种诠释的方式，一种是在城市或者露营营地中，不用帐篷而是在房车或者面包车中度过静谧的夜晚。随着许多城市为了减少流浪汉的数量而禁止人们在公共区域内搭设帐篷，这种方式越来越多地被城市露营者接受。

另一种是专注于生存的露营，在英格兰或者威尔士，土地是有所有者的，隐身露营者可能会选择在指定露营地以外的地方露营。虽然这不被法律允许，但是许多英国居民认为他们有权利在自己国家的大自然中度过时光，这项活动甚至成为某些地区的“道德活动”。一些土地所有者会默认隐身露营者来自己的地盘过夜，作为回报，这些爱露营的朋友会捡走这块地方的垃圾，为野外环境做出贡献。

法国

“野餐垫”起源的国度 把生活的仪式感“拿捏”到极致

每当看到红色的格子桌布，相信不少人会情不自禁地想到一个露营的经典画面——一块彩色的毯子，一个编织柳条篮子，篮子里放着葡萄酒和几盘奶酪、面包和水果，毯子上的人通常戴着几顶大边帽，坐在点缀着小雏菊的绿色山坡上，这是美国电影经常出现的镜头。

靠着美国电影，野餐垫确实火了一个世纪，事实上，这种“非正式”的餐饮方式正是通过法国人带到英国，再传到美国的。法国人喜欢这种悠闲的聚餐，直到现在，每到天气好的日子，还是有许多的法国人在埃菲尔铁塔附近的草坪上铺上一张小毯子，和三五好友一起在城市感受悠闲时光。

17世纪的野餐露营是法国贵族才有的消遣，他们把这一活动叫作“乡村派对”，通常是在一些花园的桌子上摆放好各种精致的食物；到19世纪，更休闲、非正式的野餐垫流行起来，你可以在印象派画家克劳德·莫奈、皮埃尔·奥古斯特·雷诺阿或者爱德华·马奈的画作中看到这些户外休闲活动的场景；2000年，法国为了庆祝巴士底日，沿着国内的子午线从最北部的敦刻尔克一直到最南边，和西班牙交界的普拉茨德莫洛，铺上了一条长度约为1000公里的野餐垫（不是连续的），法国居民自发地带上葡萄酒和法棍向所有人分享美食，虽然当天又冷又有降雨，但仍有数百万人参加了这次活动，这是法国有史以来最长的野餐。

由此可以看出法国人在野餐中的一些仪式感，法国传统野餐的食品也非常重要，没有葡萄酒或者香槟的野餐不算野餐，同时，他们还会带上法棍、奶酪、腌肉、肉酱、水果和沙拉等，在食物方面，法国人从不敷衍了事，法国野餐也不例外。

加拿大

露营体系完善、基础设施扎实 “船上露营”成特色

加拿大是一个非常适合露营的国家，先不说加拿大的39个风景优美的国家公园和8个国家公园保留地以及多个省立公园，占地达到了40多万平方公里，人们可以在大部分有划分营地的地方进行露营；再者，加拿大有非常完善的露营体系，包括露营的基础设施建设、营地的预约服务以及后续的清理工作等。

在加拿大露营可以大略地分为两种类型，一种是比较便利的露营，是在划定好的营地中进行，人们可以把车停在营地，营地提供具有水电气和基础设施的居住地，虽然在野外但更靠近城市的生活环境；另一种是适合经验丰富的户外运动者的露营方式，露营者需要在集结区停好车，然后通过长途跋涉到露营地，露营者还需要自己准备帐篷和另一些必需品，这种方式更远离城市，危险性也更高。

大部分家庭会选择前一种露营方式，但每个露营地都有不同的预定开放日期，这需要露营者自己提前预订，营地可选择的住宿也很多，比较有特色的比如“oTENTik”，一种介于木屋和帐篷之间的小房子，里面有桌椅家具，提供供暖和电力等；又或者“Qasis”，一个水滴状的小木屋，只有6平方米，却能住下四口之家，房间里有吊床以及折叠床，提供水电……其中最特别的莫过于“夜泊露营”这一选择。

这种露营方式可以让旅客在加拿大历史悠久的运河上享受独特的航海与露营体验。人们选择在指定的水域内使用他们自己的船只或租赁船只，在安静的晚上停靠在指定的区域，享受着潺潺的水流声入睡，没有比这更天然的白噪音了。

德国

虽然随地露营被禁止 但竟有国内同款“农家乐”？

城市休闲、周边游、近郊露营怎么能少得了“农家乐”，在德国，随地露营是被禁止的。如果你擅自在森林里搭个帐篷，会被处以最高500欧元的罚款，若是露营，那罚款的数额可能会更大，最高可达5000欧元，露营的装备还会被没收。所以，德国政府规划的露营地，一些私人农场、农业休闲园也成了德国人放松休息的好去处，从小在城市长大的人，可以体验骑马、喂鸡喂鸭、摘苹果草莓或者捡鸡蛋等农趣。

德国有许多成功将农业和露营融合的例子，比如德国北部城市罗斯托克的卡尔斯草莓体验乐园，在草莓成熟的季节，园区内有上百个草莓屋提供采摘后的草莓和草莓鲜食，园内也可以自主摘草莓。采摘后的草莓可以带到制作区加工成草莓果酱、果酒、面包，制作区还能做肥皂、糖果、蜡烛等。乐园里还有游乐区和动物区，动物区可以让游客和动物互动，这些动物都保持着干净整洁。整个乐园最有特色的当属他们的建筑物和吉祥物，吸引了许多有小孩的家庭前来露营或者放松。

如果想去更安静的地方露营，可以选择一些私人农场，价格通常在20欧元左右每晚，有的住家会提供篝火等设施，但要注意一下时间，许多地方都遵守“安静时间”的潜规则，露营者需要在晚上十点到早上七点间保持安静。

韩国

综艺里的长期热门选题 “明星效应+搞笑旅行”助长露营火爆

据韩国Bizwire新闻网报道，截至2022年底，韩国露营地总数增长到了3747个，比去年同期增加了467个。

露营地的数量从2019年底的2367个稳步攀升至2020年的2534个、2021年的2873个和2022年的3280个，然后去年突破了3700的门槛，创下了历史最高纪录。韩国露营的火热，与露营综艺脱不开关系。

2020年，韩国JTBC频道推出综艺片《感性露营》，召集明星去韩国境内特别像国外的地方旅行，比如像墨西哥的地方，明星们就要换上墨西哥传统服饰、制作墨西哥美食并且假装参加一些墨西哥的传统活动。2020年正是受疫情影响，许多人无法出国旅游的时候，节目组用在国内露营的方式，开始了一场“自欺欺人”的旅行，启发了许多韩国人，让他们发现了露营的魅力。

不只是综艺，许多电视剧和明星动态中也会出现露营元素，明星效应+搞笑旅行，让露营活动在年轻人中愈发流行。年轻人还开发出了露营的许多新玩法，比如“bulmeong”，一种一直盯着燃烧的火堆看、然后聆听火堆燃烧声音的露营活动，据说这会让人感到放松且宁静；或者是在雨中露营，许多韩国视频博主会在雨天把房车开到露营基地，在车后厢搭好帐篷，然后煮上一碗拉面或者在烤炉上嗞嗞烤肉，于静谧的雨夜享受美食。文/田梦媛