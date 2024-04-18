长三角群众就医便利化新观察：跨省看病不再“繁”

“我们的医保卡可以在上海的医院直接刷卡结算，太方便了！”近日，家住浙江舟山嵊泗县的沈先生陪同爱人，在上海五官科医院完成白内障手术，出院时他不用像过去那样，打印整理核对清点各类发票了。

“以前来上海看病，需要先垫付所有的医疗费，再整理收集发票回去报销，生怕漏了掉了，不然后续会非常麻烦。现在好了，我们可以直接拎包回家。”沈先生欣喜地说。

得益于长三角公共服务一体化中的跨省异地就医费用直接结算，长三角三省一市群众可以享受异地就医“同城服务”。2020年8月20日，长三角一体化示范区在位于浙江的嘉善县第一人民医院、位于上海的中山医院青浦分院同步实现了首单门诊结算免备案。2021年5月28日，示范区在门诊异地就医免备案基础上，将免备案的范围扩大到了住院、互联网+异地就医结算等部分。

据了解，沪苏浙皖医保部门不断完善住院、门诊慢特病和药店购药异地直接结算，以及异地患者互联网医院在线支付等机制。目前，三省一市的医保结算系统均已接入国家层面的统一信息平台，并在区域内实现联通，涉及41个城市1.8万家医疗机构。

截至目前，三省一市区域内住院异地直接结算约520万人次，费用约1400亿元；异地购药直接结算约35万人次，费用约7600万元。

在长三角百姓“走出去”看病更便利的同时，通过区域医疗资源对接，也有越来越多的长三角名医“走进来”就近服务百姓。前不久，21名浙江嘉兴籍上海医疗专家利用周末休息时间回到嘉兴，走进嘉兴市第二医院为家乡群众送健康。

嘉善县的丁女士在一次检查中发现肝脏上长了个东西，正愁去哪儿找个专家“把把脉”，便看到上海东方肝胆外科医院肝胆肿瘤科的程树群教授回嘉兴义诊，她立刻进行了预约。

程树群认真看了丁女士所有的检查报告，详细了解病程后，告诉她肝脏的占位是良性的，不用太担心，定期复查就可以了。

近年来，伴随着嘉兴医疗深入接轨上海，上海名医到“嘉”门口会诊人次显著提升。截至目前，嘉兴全市已与70家长三角知名医院共建329个合作项目，合作专家达563人。

上海市医保局相关负责人介绍，上海市医疗机构信用就医人群范围将拓展到长三角区域参保人群，完成签约后便可享受在上海的信用就医、无感支付等医保服务；长护险结算也开始在长三角区域“跨省延伸”，上海市老年人入住长三角区域连锁养老机构，所发生的长护险费用可以直接结算，目前共32家连锁品牌养老机构纳入试点。

（新华社杭州4月17日电 记者黄筱、龚雯）