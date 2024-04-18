激活换新市场，释放内需动能

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近日，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（以下简称《方案》），明确了5个方面20项重点任务。推动各类设备和消费品以旧换新，将有利于进一步挖掘消费和投资潜力，释放内需动能，有力促进投资、消费、节能降碳，既利当前，又利长远。

作为人口大国，我国的内需市场规模庞大，拥有巨大的换新市场开发潜力。国家发改委的统计数据显示，2023年我国在工业、农业等重点领域的设备投资规模约为4.9万亿元。随着我国加快培育新质生产力，预计设备更新和消费品以旧换新需求将进一步增长，设备更新市场的年规模有望突破5万亿元。在当前全球经济增长乏力的背景下，我国经济整体保持稳定回升的态势。不过也要看到，我国经济仍面临有效需求不足、社会预期偏弱等挑战。因此，加快设备更新换代，支持消费品以旧换新，对于发挥消费在经济增长中的基石作用、拉动有效投资、释放内需潜力、增强经济活力、改善社会预期以及促进新质生产力发展，都具有重要意义。

我国在设备大规模更新方面已有丰富的政策实践，在过去十几年中先后推出多项相关政策。如2009年工信部组织实施的“机床04专项”计划，短期成效显著，实现3年内数控机床产量翻倍，数控化率提高10%。该计划实施8年来，成功立项国家及行业标准407项，研发了新产品、新技术2951项，新增产值超过700亿元，推动我国高端数控机床和基础制造装备的自主创新能力实现整体提升。2015年，中央经济工作会议提出“要支持企业技术改造和设备更新”，相关政策有力助推了钢铁等传统制造业领域实施供给侧结构性改革。2022年9月，中国人民银行实施设备更新改造专项再贷款计划，专项支持金融机构为制造业、社会服务领域、中小微企业和个体工商户提供设备更新改造贷款。相较于以往的政策，当前的设备更新和以旧换新行动方案更强调供给与需求的协同发展，生产与服务并重，直指新型工业化建设以及数字化和智能化转型升级，旨在加快释放新质生产力对经济高质量发展的推动效应。

大规模设备更新不仅有助于企业降本增效，也是扩大有效投资、推动企业向更高端技术和设备转型的关键措施。作为世界制造业第一大国，中国拥有世界最大的制造业设备存量。随着新型工业化的深入推进，各行各业对先进设备的需求日益增长。工信部最新数据显示，我国在规模以上工业企业关键工序的数控化率已经达到55.3%，数字化研发工具的普及率达到74.7%，并力争到2027年规上工业企业关键工序数控化率达到75%以上。可以预见，《方案》的实施将进一步加快产业数字化、智能化、高端化转型的步伐。

实施消费品以旧换新政策，是激发消费潜力、提升居民生活品质、从存量市场中挖掘增量的有效策略。消费不仅支撑经济发展，也关涉民生，是推动经济增长的重要引擎。以旧换新政策可促进消费者潜在换新需求加快释放。同时，《方案》还鼓励企业在设备更新时选择环保节能技术，倡导消费者选购绿色商品，有利于加快普及绿色生产生活方式，为实现经济高质量发展奠定基础。

不过，目前设备更新和消费品以旧换新过程中也存在一些难点和挑战。如企业在更新设备时常常受到高成本、融资难和智能化水平不足等制约，这些因素可能会抑制企业更新意愿。此外，旧消费品处理难、回收价值低和回收平台少等问题，也在一定程度上影响消费者以旧换新的意愿和参与度。

疏通上述堵点，要打好政策组合拳。坚持政府引导和市场主导的原则，以标准为引领，鼓励应用先进技术，淘汰落后设备，推动设备产业高质量发展。坚持中央财政与地方政府联动，完善产业、财税、金融等领域的配套政策。在消费品以旧换新方面，打通二手回收链条，形成“评估—补贴—换新—回收—再处理”的循环模式，保证服务质量，简化流程，让消费者轻松参与。当前，一些主流平台和头部卖场已形成线上线下家电家具回收模式，一些社区和小区也设立了换新便民点。为提升服务体验，接下来可进一步整合线上线下资源，在特定区域试行一站式便民换新服务，发展“互联网+上门回收”等新型模式，逐步推广至更多区域，提升换新的便利性。积极开发智能评估和分析工具，提高资源再生利用水平，减少环境污染，促进循环经济发展。

（作者：王恒丽，系中南财经政法大学大数据研究院讲师）