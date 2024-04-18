让孩子们充分享受体育运动的快乐

4月11日，“安踏茁壮成长公益计划”走进河北滦平。在滦平县第四小学活动现场，北京冬奥会自由式滑雪女子空中技巧冠军徐梦桃分享了自己的成长故事，北京林业大学副教授刘甄悦给全校师生上了一堂生动的“安踏体育课”。

“安踏茁壮成长公益计划”是安踏集团发起，联合中国青少年发展基金会和上海真爱梦想公益基金会共同实施的公益项目，以体教融合实践助力乡村全面振兴为目标。这项公益计划是安踏集团近年来积极参与社会公益事业的缩影。接下来，安踏集团将继续完善公益体系，履行社会责任。

播撒体育运动种子

蓝天白云下，滦平第四小学数百名学生在崭新的篮球场上整齐列队。近距离领略奥运冠军的风采，让他们格外激动。当天活动中，徐梦桃向师生们详细讲述了自己的成长历程。

徐梦桃说，体育带给自己最好的礼物是让她增添了克服困难、不断挑战的勇气。从4岁开始练体育，到北京冬奥会夺金，徐梦桃奋斗了28年。圆梦过程充满艰辛，包括经历4次大手术，3次冲击冬奥金牌失利，以及各种困难与挑战。最终她一一克服，实现了冬奥夺金梦想。她说，自己4次参加冬奥会，并且所有比赛全部使用三周台，现在正向第五次参加冬奥会目标发起冲击。“希望所有同学敢筑梦，勇逐梦，终圆梦。”徐梦桃说。

追逐梦想的力量是巨大的。“茁壮成长公益计划”创设了包含安踏装备包、安踏体育课、安踏梦想中心、安踏运动场、安踏运动会、安踏高中班六大模块的特色项目，吴静钰、陈露、武大靖等世界冠军都曾参与其中，讲述奋斗故事，传递拼搏精神，播撒体育运动的种子。

滦平县是人民日报社对口帮扶县。2023年10月，滦平县第四小学被列入“安踏茁壮成长公益计划”。据安踏集团介绍，项目启动后，“安踏茁壮成长公益计划”已帮助该校升级改造了3片标准化篮球场，并捐赠了6500多件运动鞋服，捐赠物资总价值超过320万元。

安踏集团执行董事、联席CEO吴永华表示，“茁壮成长公益计划”的初衷，就是通过体教融合，为广大青少年提供完善的运动资源，推动体育教育均衡发展。

完善体育公益计划

“跟着音乐节奏击掌！上、下、左、右……”通过简单的热身动作，刘甄悦让现场气氛活跃起来。随后进行的体育课兼具趣味性与专业性，徐梦桃一同加入教学行列。“和我们之前上的体育课不一样，太开心了。”同学们纷纷表示。

如何让孩子们充分享受体育运动的快乐，是“安踏茁壮成长公益计划”在创立之初就不断思考的问题，这与刘甄悦的想法不谋而合。2011年，他搭建理论和课程模板，开发了全功能训练课程。2017年，刘甄悦加入“安踏体育课”设计。怎样跑步才是科学规范的？如何进行基础力量训练？哪些游戏能够增强学生的团队意识……科学、有效、有趣，是“安踏体育课”的目标。

如同设计一堂体育课，发起一项公益计划同样需要充分准备。有这样一串数字，显示出“安踏茁壮成长公益计划”背后，安踏集团和合作伙伴付出的努力：2017年，计划发起团队用3个月时间，实地走访了35个乡镇，与当地教育系统领导、校长和师生313人座谈；同时，对18个省份的325所中小学校进行了问卷调查，覆盖中小学生及家长11968人。最终形成了一份针对性强的青少年体育调研报告。

公益计划的调研基础有了，如何落实成为关键。从筹划开始，该计划便制定了“建造梦想中心”“打造梦想课程”“提供梦想装备”三大板块的内容和目标，包括持续投入超过5亿元的现金和装备，建造500间梦想中心，培训1万名一线体育教师，帮助超过1000万名青少年等。

随着时间推移，“安踏茁壮成长公益计划”迎来升级换代。2020年9月14日，“茁壮成长公益2.0计划”启动，在两个合作的基金会下设立了安踏茁壮成长专项基金，充分调动公益资源，形成合力。

自2017年启动至今，该公益项目已覆盖1.6万多所学校、近700万名青少年。吴永华表示，这项公益计划着眼长远，“希望计划覆盖的所有同学进一步提升健身意识，坚持运动，把超越自我的体育精神融入生活。”

建立长效公益机制

除了体育教育事业，安踏集团还在公共卫生、环境保护、社区可持续发展等多个领域回馈社会。

据介绍，安踏集团目前已形成由“集团+和敏基金会”的双公益平台和“五个一公益计划”共同组成的“安踏公益体系”。

建立长效机制，一直是安踏集团公益事业努力的方向。2022年启动的“五个一公益计划”包含了“体育教育公益计划”“助力中国体育计划”“医疗援助计划”“扶危助困计划”“生态保护计划”，聚焦体育教育均衡发展工程、竞技体育人才发展援助工程、民生健康医疗提升工程等。

例如，在教育方面，安踏集团和敏基金会教育基金襄助厦门大学设立“安踏集团和敏基金会教育基金”。安踏集团5年投入5000万元设立厦门大学“安踏茁壮公益教育基金”，该基金以“助学金”“奖学金”和“创新奖金”为重要内容，向有需要的师生提供帮助。

截至目前，安踏集团以及和敏基金会的公益总投入超过24亿元。“安踏集团将始终致力于为社会创造更多价值。”吴永华说。

《 人民日报 》（ 2024年04月18日 15 版）