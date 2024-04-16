直播预告：一发现就该手术切除吗？专家带你读懂结直肠癌

在第30个全国肿瘤防治宣传周之际，为传播科学防癌治癌理念，增强公众的防癌抗癌意识，“人民好医生”客户端联合中国医师协会特别推出中国医师协会肿瘤医师分会专场系列科普直播。

肠息肉，被称为“癌症的种子”，大部分的结直肠癌均由其恶变而来，影响着人们的健康。那么，肠息肉离癌有多远？不同类型的肠息肉危险性是否存在差异？一发现结直肠癌就该手术切除吗？

4月16日14:00至15:00，中国医学科学院肿瘤医院结直肠外科病区主任张海增做客“人民好医生”客户端直播间，就结直肠癌手术治疗的相关问题与网友们进行讲解与交流。

嘉宾简介：

张海增，主任医师、中国医学科学院肿瘤医院结直肠外科病区主任，博士生导师，协和特聘教授，北京市先进工作者，中国医师协会肿瘤医师分会委员，中国抗癌协会结直肠癌专业委员会委员等。

擅长：结直肠癌的根治性手术治疗、保留肛门和性功能的直肠癌功能性根治术、新辅助治疗后结直肠癌的手术治疗、结直肠癌肝转移的治疗等。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，点击“名医直播”进入栏目进行收看。

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