4月10日，人民健康“五进”关爱服务计划（以下简称“五进”计划）走进中国进出口银行位于北京市的总行办公区。结合活动前期的调研，本场活动围绕中国进出口银行职工的相关健康需求，配置了沉浸式健康生活体验服务，包括趣味科普答题、健康生活产品服务体验、健康检测、健康生活关爱福利等环节。

人民健康“五进”关爱服务计划走进中国进出口银行

现场的头皮检测、皮肤检测、口腔检测都是热门检测项目。同时，智慧中医脉诊仪、眼底照相机、远程问诊等高科技检测也深受职工喜爱。另外，人民好医生客户端的云上问诊，也为职工们提供了一个和医生远程问诊的机会。

为了更好地关心和服务中国进出口银行的职工，现场特别设置“健康咨询服务”环节，邀请北京中医药大学东直门医院中医科副主任医师张萍、中国医学科学院阜外医院心内科主任医师吴瑛、中日友好医院乳甲外科主任医师鲁瑶为职工们一对一解答健康问题。

“你的颈椎问题不太大，腰椎问题比较大，要减少久坐，时不时站起来活动活动，我再教你几个动作，你没事的时候就练练，对你的腰椎有好处。”张萍对一位职工说。与此同时，另一个咨询室内，一位职工指着手里的影像资料对吴瑛说：“医生，这是我母亲的检查结果，麻烦您帮忙看看问题大不大？”在鲁瑶的咨询室门外，一位职工手里拿着自己的体检报告，边等候边跟同事交流着：“今天我就想让医生给看看，我这个体检报告是什么情况，日常生活应该注意些什么。”专家们详细地询问每位前来咨询的职工情况，耐心地给出健康建议。

据了解，人民健康将继续联合中央有关单位、各地党委政府、大型企事业单位、权威社会组织，秉承“健康生活 与您共享”理念，持续开展人民健康“五进”关爱服务计划，通过走进机关、企业、社区、乡村、校园，把为民办实事作为重要内容，把惠民生、暖民心、顺民意的工作做到群众心坎上，打造一条有中央媒体平台特色的健康中国、爱国卫生运动新型服务之路，不断增强人民群众的健康获得感、生活幸福感。