3月国家药监局批准注册325个医疗器械产品

人民网北京4月16日电 （记者孙红丽）据国家药监局网站消息，2024年3月，国家药监局共批准注册医疗器械产品325个。其中，境内第三类医疗器械产品265个，进口第三类医疗器械产品29个，进口第二类医疗器械产品30个，港澳台医疗器械产品1个。