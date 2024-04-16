防晒“喷雾”化妆品不当使用有吸入和易燃易爆风险

人民网北京4月16日电 （记者孙红丽）据国家药监局网站消息，随着天气渐热，防晒化妆品成为消费者日常高频使用的产品。防晒“喷雾”化妆品因其形式新颖，使用方便，日益受到消费者青睐。那么，使用防晒“喷雾”化妆品应当注意什么，使用不当是否有安全风险？这里，提醒广大消费者关注以下三点：

什么是防晒“喷雾”化妆品

根据《化妆品分类规则和分类目录》，按照产品剂型分类，化妆品可以分为膏霜乳、液体、粉剂、喷雾剂、气雾剂等剂型。市场上常见的防晒“喷雾”化妆品，一般可分为喷雾剂型和气雾剂型两类，不同之处在于是否含推进剂。喷雾剂型化妆品不含推进剂，主要依赖机械压力泵产生的压力差喷出喷雾，喷出的“雾”一般液滴（颗粒）较大。气雾剂型化妆品含有推进剂，主要依赖推进剂喷出时由液态变为气态产生的推动力喷出喷雾，喷出的“雾”一般液滴（颗粒）更小，这类产品包装多采用金属罐。

防晒“喷雾”化妆品不当使用有风险

防晒“喷雾”化妆品不当使用主要有两方面的安全风险：一是吸入风险。消费者在皮肤上使用防晒“喷雾”化妆品时，可能会无意中吸入喷出的液滴，这些液滴可能包含防晒剂、挥发性有机化合物、香料、防腐剂等各类化妆品原料，在狭小密闭空间中密集使用时，比如：在车窗关闭的汽车内，可能造成短时间内大量吸入，从而可能引发健康风险，尤其是对气道敏感度较高的过敏体质儿童，容易诱发剧烈咳嗽或喘息发作。与喷雾剂型化妆品相比，气雾剂型化妆品由于喷出的液滴相对更小，因此在使用时吸入风险相对更大。二是易燃易爆风险。由于气雾剂型产品中使用的推进剂可能是丁烷、丙烷等易燃物质，且处于液化的高压状态，遇火源易发生爆燃事故。因此，防晒“喷雾”化妆品在使用和存放时需要关注防火防爆的问题。

如何正确使用防晒“喷雾”化妆品

正确使用防晒“喷雾”化妆品，特别是含有推进剂的气雾剂型化妆品，要注意以下三点：第一，要尽量避免吸入“喷雾”。要在空气流通的场所使用防晒“喷雾”化妆品，不在车内、卫生间等狭小密闭的空间内使用。喷洒时要注意避开鼻子、嘴部、眼睛，尽量避免吸入。如果出现大量吸入“喷雾”化妆品引起鼻腔痛痒、咽部不适、咳嗽、喘息、胸闷等，首先应及时到空气流通的空间，并将化妆品清洗干净，避免再次接触。如果出现发热症状，或者咳嗽、喘息、胸闷等症状加重，应立即就医。第二，注意将防晒“喷雾”化妆品存放在阴凉干燥通风环境中，避免阳光直晒；使用时应远离火源、热源、静电、撞击等，避免将产品或使用完的空罐刺穿或投入火中。第三，避免在伤口、红肿或湿疹等皮肤有异常的部位使用防晒“喷雾”化妆品。

根据2023年8月31日中国食品药品检定研究院发布的《儿童化妆品技术指导原则》规定，“不建议儿童使用喷雾型防晒化妆品，如必须使用时，应当充分考虑吸入风险，在使用方法中标注‘请勿直接喷于面部’‘避免吸入’等类似警示用语”。

在此，还要特别提醒广大家长朋友们注意：不建议儿童使用防晒“喷雾”化妆品，尤其是小年龄儿童、过敏体质儿童，这类化妆品要放在儿童接触不到的地方。由于儿童各方面发育尚未完全，呼吸控制能力较弱，再加上儿童心智尚未健全，在使用防晒“喷雾”化妆品过程中更易出现不慎入鼻、入口、入眼等现象，引发健康风险；如必须使用时，家长可以将该产品喷于手掌后，再涂抹于儿童皮肤表面。