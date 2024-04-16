“宝妈”的生育医疗费用这样保障

人民网北京4月16日电 （记者乔业琼）生育是家之大事，也是国之大事。随着婴儿的一声啼哭，蕴含着生命的喜悦和无尽的希望。这背后也离不开生育保险和基本医保对生育医疗费用的助力和保障。国家医保局发布信息称，生育保险是社会保险的重要组成部分，覆盖用人单位及其职工，保障单位就业女职工因怀孕分娩中断工作期间获得基本经济收入，并报销生育相关的医疗费用。同时，未就业女性生育医疗费用通过参加基本医保予以报销。

从怀孕到分娩的全周期保障

“十月怀胎”，妊娠期间的产前检查不仅关系到准妈妈的健康，也直接影响胎儿的发育和成长。根据《孕产期保健工作规范》，在整个妊娠期间至少需要进行5次产检，目前医疗机构普遍推荐的常规产检次数是12次左右。多数医保统筹地区结合产前检查的常规项目和标准，按定额支付给准妈妈或产检医院，定额的标准从近千元到两千多元不等。

“一朝分娩”，在准妈妈奋力迎接新生命成为母亲的同时，生育保险也带来了实实在在的保障。国家规定，“女职工生育的检查费、接生费、手术费、住院费和药费由生育保险基金支付”。根据卫生健康部门统计数据，2021年公立医院顺产人均医药费用3547元，剖宫产人均医药费用9119元。在实践中，目前多数统筹地区对住院分娩实行定额支付，定额标准根据分娩方式的不同（顺产或剖宫产）分别设置，据统计，2022年全国生育保险参保女职工人均享受生育医疗费用报销5899元。

“本来还很担心，没想到医保报销这么多，减轻了很大的负担”

“我这次生小孩因为妊娠合并高血压，医疗费用花了8764.43元，今天出院结账医保直接报销了6744.72元，自己出两千元，本来还很担心，没想到医保报销这么多，减轻了很大的负担。当时生大宝的时候医疗费用需要先自费，出院了再准备材料到社保窗口申请报销，生二宝的时候生育医疗费用可以直报了，只要到窗口申请生育津贴。现在生三宝不仅生育医疗费用直报，连生育津贴支付都“免申即办”了，医保服务真是越来越便捷了。”广西贺州市参保职工罗女士激动地说。

山西晋中的某高校张老师也是生育保险的受益者。生育保险对住院分娩按定额保障，但对分娩过程中复杂并发症带来的高额医疗费用还有专门的支付政策。张老师在晋中市参加职工医保和生育保险，怀孕后在太原住院生产。孕晚期检查时因胎心监护可疑，于2024年1月住院观察，并在两天后进行了剖宫产手术，之后又因产后出血，进行了双侧子宫动脉栓塞术，输血对症治疗。住院生产期间她一共花费了48618.42元，给她本不宽裕的小家庭造成了经济压力，出院后她将相关资料交回了当地医保经办机构，没几天就报销了，一共报了32213.76元。同时，经办机构还为她支付了1300元的产检费，张老师说：“算下来，我这住院生孩子就没怎么花钱，生育保险保障真的好！”

惠民政策持续发力，保障水平稳步提高

为贯彻落实积极生育支持措施，国家政策持续发力。2022年以来，国家医保局根据有关规定，指导地方综合考虑医保（含生育保险）基金可承受能力、相关技术规范性等因素，逐步将适宜的分娩镇痛和辅助生殖技术项目按程序纳入基金支付范围，参保女性生育将得到进一步的保障。

目前北京、广西、内蒙古、甘肃四省已通过完善辅助生殖类医疗服务立项，将其定价方式由市场调节价改为政府指导价，将部分治疗性辅助生殖类医疗服务项目纳入医保报销范围，助力化解有生育意愿家庭“不能生、不敢生”的困扰。

那么，女职工的生育保险这么好，得交多少钱？不用个人交，女职工缴纳的职工医保费就已经涵盖了。