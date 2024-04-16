精准医学将使花粉症患者获得更好诊治

花粉过敏也称花粉症，是一种常见的季节性过敏性疾病。随着气候变化和绿化水平提高，花粉过敏日益频发。近年来，花粉过敏已影响全球数以亿计的人口。研究显示，在我国北方地区，花粉已取代尘螨和霉菌，成为过敏原首位。

明确过敏原至关重要

“随着研究深入，近年来我们对花粉过敏有很多新认识。比如，以前我们认为引起花粉过敏的是‘虫媒花’，但实际上‘风媒花’更易引起过敏。”清华大学附属北京清华长庚医院耳鼻咽喉头颈外科副主任医师秦贺解释，大部分树木的花属于“风媒花”，其花粉易诱发花粉症。由于植物分布不同，不同地区的花粉过敏也有差异。全球树木花粉致敏阳性率逐年增加，严重影响过敏性疾病患者的生活质量。

明确过敏原在过敏性疾病诊断中至关重要。“过敏原的检测分为体内试验和体外试验。体内试验包括皮内试验、点刺试验、激发试验、斑贴试验等，体外试验包括血清特异性IgE检测等。目前，花粉过敏原检测准确率高达90%以上。”秦贺说。

在实际临床诊断中，医生往往很难区分花粉症是单一过敏、共同致敏还是交叉致敏。因此，开展过敏原组分鉴定能为临床治疗提供更有价值的参考。我国已有学者就此开展了相关研究。例如，广州医科大学附属第一医院变态反应科免疫室主任孙宝清团队，分析了PR-10蛋白、肌动蛋白等树花粉的主要过敏原，以及可能导致花粉食物过敏综合征的交叉反应组分。团队认为，过敏原组分诊断有助于帮助患者更有针对性地选择过敏原进行特异性免疫治疗，提高治疗效果。

有研究者指出，随着分子生物学及基因组、蛋白组学技术的高速发展，越来越多的过敏原蛋白得到鉴定。在此背景下，全球很多机构建立了不同类型的过敏原数据库。例如美国健康与环境科学研究所协调组织国际合作团队，建立了过敏原综合数据库COMPARE，通过高通量序列分选算法，结合专家人工审核方法，从各个公共蛋白质数据库、其他过敏原数据库以及相关文献中筛选过敏原，为基础和临床研究人员等提供参考。

花粉症疗法不断完善

北京协和医院变态反应科主任医师王良录等在《中国科学：生命科学》杂志刊文称，规避过敏原目前仍是花粉症的重要预防措施。同时，还可使用花粉阻隔剂、佩戴口罩、安装空气净化器等预防花粉症，或根据花粉地图和花粉日历，避免花粉季节进入花粉浓度较高的地区。

药物治疗是花粉过敏的主要治疗方法之一，常用药物包括口服抗组胺药物及白三烯受体拮抗剂、鼻喷激素、鼻喷抗组胺药等。近年来， 维生素D缺乏和肠道菌群紊乱与过敏性疾病的关系受到广泛关注。维生素D缺乏或可增加过敏性疾病的发生概率或使患者症状加重。此外相关研究发现，益生菌辅助治疗过敏性哮喘，可以使患者更大获益。

变应原特异性免疫治疗即脱敏治疗，是世界卫生组织推荐的唯一可能影响过敏性疾病自然进程、改变免疫应答机制的对因疗法。其原理是先给予低剂量过敏原药物，再逐渐增加剂量，达到足够疗程之后，使患者免疫系统趋于正常，逐渐适应外界过敏原，从而避免过敏症状出现。脱敏治疗包括皮下注射和舌下含服两种方式。2014年，美国食品药品监督管理局批准上市了豚草花粉过敏原提取物制成的舌下免疫治疗药物。目前，我国针对黄花蒿花粉过敏原的舌下免疫治疗产品也已应用于临床。

秦贺介绍，过敏原制剂是特异性诊断和治疗过敏性疾病的核心。北京协和医院最早从研制花粉过敏原制剂起步，逐步研发了上百种过敏原制剂应用于诊断和治疗。“花粉过敏原制剂和治疗花粉症的技术有待进一步完善和推广。”秦贺说。

花粉症从发现至今已有上百年历史，国内对花粉症的研究已有几十年。近百年来, 国内外学者对花粉症的过敏原、临床表现、检测方法及治疗进行了不断研究和探索，使目前的花粉症患者可以得到明确诊断和最佳治疗。秦贺认为，未来，对花粉症致敏蛋白组分、代谢组学、三维结构等的研究，将使花粉症患者得到更好诊治。