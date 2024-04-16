鼻子堵是“过敏”？当心被它忽悠了

鼻子总是堵堵的，除了过敏以外，还要警惕另一种可能——鼻息肉。每年4月份的第二个星期六，是全国爱鼻日。你关注过你的鼻子吗？

过敏VS鼻息肉 傻傻分不清？

鼻息肉是鼻腔和鼻窦黏膜的常见慢性疾病，是极度水肿的鼻腔或鼻窦黏膜形成的单发或多发表面光滑、灰白色类似于荔枝样半透明的新生物。

过敏还是鼻息肉，我们要如何搞清楚鼻子堵的罪魁祸首到底是谁？不同于普通鼻腔黏膜，鼻息肉的自我收缩能力差，一旦鼻息肉形成，出现的鼻塞常常是持续性的。如果说短时间内出现鼻塞症状，且一天当中没有任何改善时，我们就要考虑不是单纯的过敏或急慢性鼻炎所致，而是可能鼻腔内出现肿物，这时候就需要到医院进一步检查明确了。

过敏竟是鼻息肉的催化剂

鼻息肉属于常见病多发病，发病率一般为1%至4%，发病人群多见于40岁以上人群，男性多见。由于鼻息肉常常和慢性鼻窦炎同时存在，所以在临床工作中多以统计慢性鼻窦炎的发病率为主，在我国总体患病率为8%，其中北京4.18%、广州8.44%、成都9.38%。

鼻息肉的主要致病因素还未完全明确，过敏因素、感染性因素、嗜酸性粒细胞和细胞因子与鼻息肉的发病紧密相关。

有研究显示，过敏性鼻炎尤其是常年性过敏性鼻炎在鼻窦炎、鼻息肉发展过程中起到了促进作用。鼻息肉患者大多并发慢性鼻窦炎，鼻窦口阻塞会导致慢性鼻窦炎，进而引发鼻腔黏膜的变化，刺激鼻息肉的形成。

另外，嗜酸性粒细胞和某些细胞因子在鼻息肉的形成过程中发挥重要作用。成人的鼻息肉常与慢性鼻-鼻窦炎、哮喘和阿司匹林敏感相关。部分鼻息肉患者人群合并有变态反应性鼻炎或变应性真菌性鼻-鼻窦炎。

小小鼻息肉值当手术吗？

目前针对鼻息肉的治疗，主要采用以鼻用糖皮质激素为代表的药物治疗和内镜鼻窦手术相结合的综合治疗方式。

鼻用糖皮质激素主要适用于初发较小息肉、鼻息肉手术围手术期，或伴有明显过敏因素者。

对于大多数鼻息肉，特别是多发和复发性鼻息肉，可引起鼻气道充血或阻塞、黏稠的分泌物和嗅觉丧失等症状，药物治疗很难使这类息肉缩小甚至消失，则需要内镜鼻窦手术切除。这也是为什么在门诊上一旦检查出鼻息肉后建议手术治疗的原因。

手术切除鼻息肉只是治疗鼻息肉的一部分。手术主要是切除息肉解除鼻塞症状，术后的定期内镜随访和综合治疗是鼻息肉治疗成功的关键。

手术后要积极使用生理性海盐水冲洗鼻腔，可以保持鼻腔内清洁，预防鼻腔内粘连。术后坚持使用鼻用糖皮质激素喷剂喷鼻，可减轻术腔黏膜水肿，有效抑制鼻息肉肉芽或囊泡的发生，有助于鼻腔黏膜的修复。

术后要遵从医生建议定期复查，复查时间一般需要持续3-6个月，对于容易复发的鼻息肉则需要坚持复查时间更久一些。

复发率可达四成 怎么破？

手术可以暂时缓解症状，但如果单纯手术干预，息肉往往在数月到数年内复发。鼻息肉术后的复发率远超过术者和患者的期望，可高达15％～40％，给患者的心理和生活质量造成严重负担。

因此，术后必须对基础病因进行持续的内科治疗，包括鼻内使用皮质类固醇、变应原免疫治疗(如果适合)、抗白三烯治疗，以及每日鼻窦冲洗等。

首先，术后防止鼻腔粘连，有效的鼻腔冲洗是一项重要治疗措施。其次，嗜酸性粒细胞的浸润是鼻窦炎鼻息肉的一大特征，术后使用抗过敏药物是治疗和预防鼻息肉复发的重要治疗措施。

再次，有些检测指标可以预测鼻息肉术后复发的几率，如外周血嗜酸性粒细胞计数、鼻息肉组织病理性类型、鼻窦CT检查等。这些指标可以指导我们在鼻息肉术后进行精准治疗，有利于减少鼻息肉的复发问题。

文/秦贺 （北京清华长庚医院）