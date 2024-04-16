家长总是忍不住对孩子发火怎么办？

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孩子比较调皮也很粗心，我们当家长看到他犯错总是忍不住对孩子发火，但每次发火后又挺后悔，担心影响亲子关系。请问当孩子犯错时家长该如何做好情绪管控，忍住不对孩子发火？

专家观点

北京市第一六六中学心理教师马博辉

在养育孩子过程中，总会有无数个令人抓狂的时刻：孩子不听话，顶嘴的时候；磨磨蹭蹭，不好好写作业的时候；调皮捣蛋，犯错误的时候……这时家长会容易烦躁生气，忍不住对孩子发火。其实从心理学的角度来说，日常生活中，影响我们情绪的往往不是事件本身，而是我们如何看待这件事。例如当你在厨房做菜，一转身看见孩子把桌上的水杯碰翻在地，你会作何感想？如果你觉得孩子是在给自己惹麻烦、孩子笨，那就很容易爆发怒火。那如果是他想要给你倒一杯水，但是能力不足把水洒了一地呢？这样想的时候心情是否会有变化呢？

所以要想调整好自己的情绪，解决“发火”的问题，最重要的是接纳一个事实：孩子的成长，需要时间，需要被不断地引导和教育。我们不能惯性地用成人的节奏去要求孩子：认为告诉孩子的道理，他马上就能理解和记住；纠正孩子一个错误，他下次就一定不会再犯；教给孩子做事情的方式，他立刻就能做得又快又熟练。事实上，有些道理需要反复“灌输”，孩子才能牢记在心里；有些错误，需要多经历几遍，亲自体验到后果，孩子才会长教训；有些技能，需要反复尝试、训练，孩子才能熟练掌握。

有了以上这个共识，面临孩子让我们发火的时刻，可以尝试这样做：

首先要学会觉察和情绪识别。自我觉察是情绪管理的第一步，家长可以多多关注自己的情绪变化，及时发现并识别负面情绪。

家长们可以尝试想一想，我现在体会到什么情绪？这些情绪背后是有哪些想法？是否又陷入了上面说的误区当中？是不是可以调整我的想法？如果此时体会到情绪的强度比较大，建议父母可以先离开当下的场景，尝试做几个深呼吸，让自己冷静下来再作进一步思考和沟通。

其次，家长应学会区分情绪和事实，避免因为情绪而夸大或扭曲事实，导致与孩子之间的沟通障碍。

当我们在情绪激动时，容易使用评价性的语言表达，比如：你怎么天天玩手机，你这个孩子就是不懂事等等。但这种评价性的语言往往会进一步激化和孩子之间的矛盾，破坏亲子关系。相反，我们可以更多地使用事实性的语言来和孩子沟通，比如：我看到你最近写作业经常到十一二点，而不是说你怎么这么磨叽；我们可以说我看到你这次成绩没及格，你想过是因为什么吗？而不是直接给孩子贴标签说你就是不努力、不够聪明等等。

最后，家长也应该学会自我关照。如果你发现自己这段时间很容易对孩子、对家人发火，那你可以想想是否自己在工作或者生活中的压力比较大。如果是，建议家长先对自己进行自我关照，让自己做一些放松的事情，寻求家人的支持和帮助。只有自己的情绪是平稳的，面对孩子时，才不容易被激起很多的情绪。

当然，如果家长实在忍不住对孩子发了火，那么也不必过分地陷入自责的循环中无法自拔。当家长的情绪平息下来之后，可以主动和孩子进行心平气和的沟通，坦诚地告诉孩子刚才妈妈/爸爸是怎么想的，为什么会发火，也可以请孩子谈谈他的想法和感受，处理得当的话冲突也是一个增进亲子交流的机会。