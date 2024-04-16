北京适老化改造将落地百街万户

为进一步加强居家适老化改造设计服务能力，推动高质量居家适老化改造，培育发展新动能，提高老年人生活品质，近日，市发改委制定并发布了《关于加强设计服务推动居家适老化改造和产业发展的实施方案(试行)》（以下简称《实施方案》），明确支持街道乡镇利用现有服务空间或其他有条件场所，建设高标准适老化改造公共样板间，方便老年人就近体验。本市将力争用两年时间在全市上百个街道乡镇建设一批高质量适老化改造公共样板间，带动上万户家庭开展高品质居家适老化改造。

居家适老化改造存巨大需求 高质量设计引领适老化改造

据市发改委相关负责人介绍，在2023年，本市60岁及以上常住人口494.8万人，占比达到22.6%，居家养老成为社会关注的重要民生问题。居家环境不适老是影响居家养老质量的重要问题，居家适老化改造存在巨大需求，但目前已开展的改造难以满足老龄群体日益增强的居家养老需求，其中，高质量设计服务供给不足是造成适老化改造供需不匹配的核心原因。

居家适老化改造兼具社会效益与经济效益，既有利于满足人民群众日益增长的多样化、多层次健康与养老服务需求，也有利于扩大内需、拉动消费，对稳增长、促改革、调结构、惠民生具有重要意义。

结合当前发展银发经济、扩大优质消费供给的工作部署，在深入调研以及征求有关部门、各区意见基础上，市发改委研究制定了《实施方案》，提出以项目为支撑、以设计为牵引、实施“百街万户”适老化改造的工作思路，力争以高质量设计为引领，以场景打造和产品应用为关键抓手，推动适老化改造产业提质增效，同步带动智能装备、家政养老等关联产业发展，进一步提高老年人生活品质，更好满足人民群众对美好生活的新期待。

聚焦老年人最迫切需求 开展居家适老化改造

《实施方案》提出，本市开展适老化改造将坚持以人为本，顺应居家养老趋势，聚焦老年人最迫切的居家适老化改造需求，围绕居家安全、起居活动、生活照料、康复护理等核心需求开展设计和改造，增加高质量适老化服务供给，提高老年人居家生活的安全性、便利性和舒适性。适老化改造将坚持市场主导，发挥市场在资源配置中的决定性作用，以供给侧改革为主导，满足居家适老化改造群体消费需求，培育公平竞争、优质高效、创新引领的居家适老化改造产业。

根据《实施方案》提出的工作目标，本市将力争用两年时间在全市上百个街道乡镇建设一批高质量适老化改造公共样板间，带动上万户家庭开展高品质居家适老化改造，形成“百街万户”的生动实践。同时，适老化改造设计专业化程度、适老装备智能化水平显著提高，以设计为引领的居家适老化改造产业链协同性显著增强，社会效益、经济效益大幅提升。

对相关项目给予投资补助 样板间同步提供嵌入式公共服务

《实施方案》明确了四方面的主要工作。首先，《实施方案》提出推动建立居家环境适老化改造标准体系，结合老年人居住特点，以高质量设计标准引领产品和服务质量提档升级，助推产业发展提质增效。目前，中国老龄产业协会已经编制完成居家环境适老化改造评估规范、设计规范和流程管理规范三项团体标准，作为现阶段居家适老化改造的参考指南，未来将结合工作实践不断迭代、优化完善标准体系。

本市将支持建设高品质的适老化改造示范项目，形成“百街万户”生动实践。为充分发挥政府资金撬动引领作用，《实施方案》提出，对街道乡镇利用现有服务空间或其他有条件场所建设高标准适老化改造公共样板间项目，可按照固定资产投资总额70%给予投资补助。

公共样板间可同时提供以下功能：提供高质量适老产品和服务展示场景，方便老年人就近体验；鼓励设计企业入驻样板间打造居家适老化改造设计服务中心，以市场化运营方式，为老年人家庭提供优惠设计服务；同步提供家政便民等嵌入式公共服务，提升社区综合服务能力。

鼓励以规模化供给降低改造成本 对相关贷款项目给予贴息支持

为推动适老化改造全链条协同发展，本市将积极培育产业生态。《实施方案》提出，适老化改造产业链长、覆盖面广，涉及入户评估、方案设计、家装改造、产品消费、装备租赁、以旧换新等环节，也可进一步延伸到家政养老、智能装备、适老金融等产业领域。《实施方案》鼓励适老化改造行业产学研领先院校、机构、企业成立开放性产业联盟，推动联盟企业围绕优秀设计方案形成从产品销售、改造施工到家政、金融等配套服务的全产业链供给，推出适合不同家庭和住房类型的家居改善整体方案，提供价格实惠的产品和服务，以高品质、规模化供给降低老年人家庭改造成本，培育产业生态。

围绕适老化改造全产业链协同，《实施方案》提出，对企业购买适老产品和设备的贷款项目，可按照2.5%给予不超过2年的贴息支持，实际利率低于2.5%的按实际利率贴息。支持养老服务企业使用创新型、智能型适老化产品和设备，提供适老化设备租赁或“设备+服务”的多样化适老服务产品，拓展养老服务场景，进一步提升老年人居家养老服务能力。同时，支持企业拓展以旧换新平台功能，为老年人家庭在适老化改造期间提供家电、家具等老物件短暂寄存、回收、处理、换新等全流程服务。此外，本市还将引导支持保险公司围绕适老化改造积极探索老年人跌倒险、装备租赁险、适老化改造家装产品险等创新保险产品，为购买保险产品的客户提供适老化改造增值服务。文/本报记者 蒋若静

现场

方庄街道将开展10余个厨房适老化改造项目

闲置30年电影院变身养老社区

昨天下午，北京青年报记者前往位于丰台区方庄街道的芳华里家庭养老社区探访。这个养老社区由过去闲置了30年的方庄电影院改造而来，于去年4月正式开业，共有177个房间、293张床位。在这里，老年人可以享受到医疗、护理、餐饮、文娱、健康管理等多元服务，同时承载街道的日间照料中心职能，也为周边居民提供娱乐活动和教育场地，是城市更新助力社区适老化改造、提高养老服务供给质量的典型案例。

整个养老社区的适老化改造十分亮眼。以老年人生活的居室为例，房间内整洁干净，又“暗藏玄机”：灯具开关的位置比正常高度稍低一些，洗手台下方为镂空状，方便坐轮椅的老人使用。所有的家具均为“圆角”设计，智能马桶边安装了方便老人起身的扶手，洗手间、卧室均设置了一键报警系统，“三玻两中空”窗体系统为老人居室带来更好的隔音和保温，分户式独立新风保证安全卫生……一系列适老化的细节可让入住的老年人安心生活。

芳华里家庭养老社区相关负责人介绍，在这里，老年人可以享受到全面的医疗服务保障体系，项目与方庄社区卫生服务中心建立合作关系，可提供紧急救援响应、紧急送医陪伴、家庭医生每日巡房、体征监测、24小时医护值班等内容。社区内也有专门的食堂，可提供美味营养膳食服务，由专业营养师健康配餐，还可提供传统节气养生茶饮、餐食，以及三餐一点自助式选餐等。在这里，老年人的生活也十分丰富，各类混龄社群活动、老年大学等可供老人自行选择。

未来，丰台区方庄街道在适老化改造方面将有不少新动作。该街道相关负责人表示，下一步，街道将积极推进适老化更新改造，结合方庄实际需求，谋划储备一批城市更新项目。重点打造多个社区邻里中心，推进社区小微更新，聚焦“老老人”需要，实现家门口的一站式养老便捷服务，从“油盐酱醋茶”到“衣食住行闲”统筹集合，推动实现由养老变“享老”。同时，积极推动公共空间适老化更新，植入适老化标准体系，打造老年友好型城市。

此外，该街道还将推动适老化产品“以旧换新”消费升级。比如，会同苏宁易购，组织策划适老化家电升级消费优惠活动，以最低的价格实现生活品质提升；积极引进培育“我易家”厨房适老化改造，在方庄开展10余个项目，针对地面、桌角、橱柜等开展个性化改造，做到防滑防摔。