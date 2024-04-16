预付式消费“退款难”？新规来了

购买商品和服务预付充值，实际消费时却发现服务“缩水”；商家承诺预付卡“退款自由”，消费者申请时却碰一鼻子灰……在预付式消费场景中，不少消费者曾遇到过这样的烦恼。

所谓预付式消费，是指消费者在商家交付商品或提供服务前，根据商家的营销方案，以优惠价格预付费用后获得相应商品或服务。在美容美发、健身等消费领域，预付式消费模式较为常见。但这类消费模式下的种种乱象，也成了人们放心消费的堵点。

近日，《消费者权益保护法实施条例》（以下简称“《实施条例》”）正式发布。其中，针对预付式消费模式，《实施条例》明确了相关管理办法。

“规范预付式消费是《实施条例》立法的一个重点。”国家市场监督管理总局执法稽查局局长况旭介绍，《实施条例》从三方面进一步强化了预付式消费领域经营者的义务：一是设立“书面合同”的义务。经营者应当与消费者订立书面合同，约定商品或者服务的具体内容、价款或者费用、预付款退还方式、违约责任等事项，通过书面合同的形式，强化对经营者遵守承诺的约束，降低消费者维权时的举证难度。

二是强化“按约履行”的义务。经营者应当按照与消费者约定提供商品或者服务，不得降低商品或者服务质量，不得任意加价。如果经营者没有按照约定提供，应当按照消费者要求履行约定或者退还预付款。“针对经营者降低质量、偷工减料、服务缩水等情形，《实施条例》首次赋予了消费者合同解除权，经营者要退的不仅是预付款余额，而且要根据合同履行情况和违约情况来定。”况旭说。

三是明确“事中告知”的义务。经营者出现重大经营风险，应当停止收取预付款；经营者决定停业或者迁移服务场所的，应当提前告知消费者，继续履行义务或者退还没有消费的预付款余额。即使经营者没有主观的过错，也将导致合同无法履行或者显著增加消费者履行成本，《实施条例》也赋予了消费者合同解除权。

针对消费场景中常见的“押金退款难”问题，况旭表示，虽然押金是担保而非预付款，但同样有“预付”的形式和风险，也容易引发退款纠纷。“这次《实施条例》对押金也作了相应规定，要求经营者应当事先与消费者约定退还押金的方式、程序和时限，不得对退还押金设置不合理条件，符合条件的要及时退还。消费者违约时，经营者扣除押金应当以实际损失为标准，而不是简单的‘全有全无’。”况旭说。

此外，《实施条例》明确，针对违反预付式消费相关规定的，由有关行政部门责令改正，可以根据情节单处或者并处警告、没收违法所得、处以违法所得1倍以上10倍以下的罚款，没有违法所得的，处以50万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿、吊销营业执照。

“预付费消费是一种商业模式，涉及各行各业，有关行政部门在各自领域内加强日常监管，查处违法行为，处理消费投诉。比如，单用途商业预付卡由商务部门主管，教育、体育、文化旅游、卫生健康、交通运输也都有相应的职责，《实施条例》为预付式消费设立了专门罚则，明确由各有关行政部门进行处罚。对于预收费用后卷款跑路的，还将依法列入严重违法失信名单。”况旭说。