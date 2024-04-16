在消博会开启“全球购物之旅”

第四届消博会会场外景。

观众在消博会现场品尝西班牙火腿。

消费者在试饮法国饮品。

品鉴全球尖端好货、实时体验免税购物、水上观摩游艇帆船、沉浸感受创新药械……这些，在今年消博会上都能实现。

4月13日，以“共享开放机遇，共创美好生活”为主题的第四届中国国际消费品博览会如期启幕。作为今年中国首场重大国际性展会，本届消博会既延续聚焦全球“新、奇、特”消费精品，也首创全岛办展模式。在此刻热情如夏的海南，正当体验浓浓的“国际范、国潮热、海岛风”。

首创“全岛办展”

——71个国家和地区的超4000个品牌精彩亮相

“听说去年消博会展台火爆，今年我终于赶上了！”在消博会现场的绿地全球馆，巴基斯坦进口馆负责人哈比带来一款独具特色的“骆驼皮灯”，这是巴基斯坦传承近千年的文化遗产。

曾经家家户户都用，现在手艺濒临失传。哈比希望借助消博会和中国市场的力量，将“非遗文化”救回来。“中国市场规模大、有韧性。”哈比说，希望更多中国消费者关注到巴基斯坦手工艺品。

加拿大斑彩螺、叙利亚吹制玻璃制品、乌兹别克斯坦手工钩绣服饰，这些首发新品，观众都有机会一睹风采。由绿地贸易港集团打造的绿地全球馆集合了30个国家和地区的近100个品牌。“消博会是汇聚全球消费精品的大平台。”绿地全球商品贸易港集团总经理薛迎杰说，集团充分发挥自身产业链配置优势，持续为海外企业开通路、拓市场，为中国消费者聚好货，在消博会上收获满满。

作为今年中国首场重大国际性展会，本届消博会规模再创新高，室内总展示面积12.8万平方米；吸引来自71个国家和地区的超过4000个品牌参展。

除继续在海南国际会展中心设置主会场外，本届消博会在海口、博鳌等地新增帆船游艇、免税购物、国际健康3个分会场，充分利用海南离岛免税、交通工具及游艇“零关税”等政策红利，体现消费新亮点。

全新的办展模式、不变的市场魅力，迎来新朋故友共聚一堂。

瑞士制表品牌天梭连续4年参加消博会，今年带来全新海星系列机械腕表等多款产品亮相。“今年消博会参展品牌更多，国际化交流氛围更浓。”天梭中国区副总裁诸骅说，短短4年间，消博会已经发展为亚太地区规模领先的消费精品展会。借助这个平台，天梭可以直面消费者，也有更大的信心去调整产品及市场发展策略。

英国高端护肤品牌伊芙珑首次参加消博会，携新品在消博会“全球新品发布计划”中亮相。“在消博会，我们看到了以海南免税业态为代表，中国旅游零售的更多可能性，其结合旅游场景及数字化的新零售模式，为消费者创造了更多独特体验。”伊芙珑亚太区总经理孙蕾说，海南不断加快自贸港和国际旅游消费中心建设，给许多品牌带来了全新的商业发展机会。希望以消博会为媒，进一步触达、深耕中国市场。

“玩转”新型消费

——主打“新、奇、特”，百余件新品登场

全球首发新品“隐形”按摩椅、全球首台锂电布艺清洗机、快速成稿的智能办公本、“指哪扫哪”的AI扫地机器人……用不少专业观众的话来说，“消博会主打一个‘新、奇、特’。”

从数字、绿色、健康消费，到智能家居、文娱旅游、国货“潮品”，在消博会上，可以感受新型消费的模式、场景、业态之多元，趋势之浓厚。

这里，有大牌出新。龙年限定款9系剃须刀、全新一代脉冲光脱毛仪……荷兰皇家飞利浦首度亮相消博会，带来旗下多款新品。“我们深入洞察本土前沿趋势与实际需求，为消费者的健康生活提供多样化解决方案。”飞利浦大中华区高级副总裁程凝说，如今，中国已成为飞利浦全球第二大市场。品牌将通过消博会这一国际性开放平台，以最新的研发成果为消费者点亮健康生活灵感，为消费市场注入活力。

这里，有国货弄潮。3秒钟就能做好一杯茶饮——消博会现场，茶饮品牌喜茶带来的新版智能出茶机引来不少观众围观。云存储配方、智能扫码制作支撑精准高效出杯，而且带有原料控温存储、效期监控提醒、可追踪自动清洁等功能，可谓小设备发挥大功能。“目前，喜茶在全球拥有超3000家门店，相继进入英国、澳大利亚、加拿大、美国、韩国等海外市场，出品的标准化和品质的统一性非常关键。”喜茶有关负责人表示，新茶饮智能化设备的应用，正推动行业高质量发展。

“消博聚新，首发首秀”，本届消博会还有多家国际国内知名品牌和企业携百余件不同款式、系列的新品登场，涵盖香化品、高端洋酒、科技产品、食品保健品、时尚服饰等领域。

带最好的产品来消博会，已是展商不约而同的行动。天丝集团首次携国内首款瓶装红牛新品来到消博会，基于对中国消费者需求的精准把握，这款产品在消费场景上打开了更多想象空间，同时打造了新的业务增长点。

“消博会不仅是展现集团传承与创新的舞台，更是帮助我们感知市场消费趋势的风向标。”天丝集团中国区总裁曾森鸿说，立足消博会平台，天丝集团期望进一步洞察中国消费者需求，在产品创新和市场营销中做出更加精准的决策。

共享开放机遇

——落地精品门店、布局旅游零售，持续提供优质供给

您的睡眠怎么样？是否期待更佳的睡眠体验？

消博会展馆穿梭的人流中，艾纳诗深睡小屋全球首发的减压舒眠机颇受关注，大家期待从这里迈进“深睡之门”。连续参展4届消博会，艾纳诗不断解锁中国市场机遇。

首届消博会期间，艾纳诗签约海南自贸港重点园区，建立研发中心；此后又注册成立海南深睡小屋医疗管理有限公司等企业，真正落户海南、扎根海南。正是借助消博会的溢出效应，深睡小屋在中国市场实现了从展品到商品、从市场考察者到参与者、从展商到投资商、从研发生产到全产业链运营的转化。

“借助消博会平台，我们不断与多个重要合作伙伴达成了战略协议。”深睡小屋公司总裁缪月华说，公司将继续以消博会为契机，丰富“服务+产品”体系，更好服务中国市场。

商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋介绍，随着消博会的连续成功举办，有些重要展商或在海南投资办厂，或把亚太地区的总部或中国区总部落户海南，或把知名品牌的旗舰店设在海南，实现了展商变投资商，向国内市场持续提供优质消费供给。

与此同时，海南离岛免税、旅游消费、自贸港建设的优势，也源源不断吸引企业从消博会着笔，写下更多与海南的故事。

“旅游零售业务已成为科蒂不断获得全球市场份额的关键渠道，而海南始终是集团发展这一业务的重要市场。”科蒂集团高端美妆首席商务官狄姗姗说。

今年是科蒂集团第三次参展消博会，上次参展后，企业对海南发展信心倍增，相继开设了5家全新品牌高端精品店，包括博柏利、古驰、蔻依、雨果博斯和兰嘉丝汀品牌专属美容房等。今年科蒂再次展出旗下八大标志性品牌，带来高端香水、护肤和彩妆等多款产品。

“我们看到，依托海南自贸港建设等利好政策，海南国际旅游消费中心影响力不断增强，旅游零售市场迎来井喷式发展。”狄姗姗说，海南在吸引全球消费者的同时，也为企业和投资者创造了发展机会。希望以海南为基点，持续深耕中国旅游零售市场。

数据显示，一季度，海南接待游客数量、旅游总收入分别增长17.6%、32.3%，其中入境游为去年同期的4倍，市场展现充沛活力。

海南国际经济发展局局长唐华表示，海南将进一步用好离岛免税、59国人员入境免签等政策，不断扩大旅游消费市场，持续推动国际品牌企业落地精品门店、国际贸易中心、旅游零售总部，并逐步实现在海南布局供应链中心和加工生产基地，共享自贸港开放新机遇。