用更多努力呵护孩子成长（民生观）

让每一个家庭都尽可能地享受到优质、便捷的托育服务，为孩子们创造更加美好的明天

近日，北京市开展试点，首批58家民办机构园所成功转型为普惠托育点，这些机构托育费用平均下降了一半以上，部分机构入托幼儿数量也翻了一番以上。

让众多家庭得以享受到更加优质、便捷的托育服务，呵护孩子们的成长，这样的惠民举措值得点赞。

普惠托育的关键在于“普惠”二字。深入推进普惠托育政策，可以缓解一些家庭经济压力，降低育儿负担，呵护儿童成长，增加人民群众的获得感和幸福感。

要让家长托得安心、放心，托育服务还需在普惠的基础上，着力提质增效。推动服务多元化、个性化，打造全日制、半日制、临时托等模式，精准满足各类家庭需求；托育人员的专业素质和技能直接关乎服务质量，制定职业准入标准、加强培训是关键；新业态如医育结合、智慧托育不断涌现，依托互联网提升数字化服务水平，发展互动式育儿服务，更能促进托育事业健康发展。

建立普惠托育合作机制也是推动普惠托育发展的重要一环。政府、社会、家庭协同努力，形成合力。政府加大政策支持力度，引导社会资本投入，鼓励多元参与，形成多元服务供给；拓展社区托育功能，完善活动场所，让托育服务更加贴近群众；鼓励多方力量参与体系建设，支持多种照护模式，扩大育儿服务；家庭积极参与，开发养育课程和父母课堂，共同推动普惠托育服务的普及和发展。

我们相信，随着普惠托育服务持续深化，形式更加多元，质量必将不断提升。让每一个家庭都尽可能地享受到优质、便捷的托育服务，为孩子们创造更加美好的明天。

《 人民日报 》（ 2024年04月16日 14 版）