优化健康服务 更快响应需求（微观）

推动健康服务进社区、进家庭，要强化政府和市场机制的协同发力，在加快发展兜底性、普惠性养老服务的同时，积极探索多样化、个性化服务

入口处安装着无障碍防滑垫、紧急呼叫系统，卫生间配备坐浴盆、扶手；复健室里，磁振热治疗仪、空气波压力按摩器等医疗设备摆放在病床旁……在湖北武汉硚口区，当地探索扩大社区卫生服务中心的执业范围，建设医养融合康复服务中心，分级分类开展“医疗+养老”相关服务。通过资源、服务和技术上的融合，就近或“一站式”满足多方面的健康和生活需求，是老年人的期盼，也是社会所需。

目前，我国90%左右的老年人选择居家养老，确保他们得到照护、就近就医，是一项现实而紧迫的课题。近年来，各地加大投入力度，推进社区养老服务中心、社区日间照料中心、社区养老驿站等社区养老服务机构落地升级，但多数地方的服务以“养”为主，医疗、康复等功能有待提升。进一步提高老年人的健康水平，必须扩大社区居家养老服务供给，积极推进医养结合，把更优质的健康服务及时便捷地送到老年人身边。

推动健康服务进社区、进家庭，要强化政府和市场机制的协同发力，在加快发展兜底性、普惠性养老服务的同时，积极探索多样化、个性化服务。从各地实践看，可依托城市社区嵌入式服务设施、“15分钟养老服务圈”建设等，扩大健康服务的覆盖面。同时，应加快老年健康服务基本保障制度建设，建立健全长期护理保险制度。此外，可通过提供场地、资金支持等方式，引导社会力量参与，提供更多特色化养老服务。推动更多资源、服务、管理下沉到基层，加快补齐老年健康服务短板，才能让社区居家养老更有“医”靠。

帮助老年人做好健康管理，让老年人就近看上病、看好病，要把各方面资源整合起来，做好服务衔接。除了提升基层医疗卫生机构的辐射能力，还要着力打通医疗健康服务和养老服务。可鼓励医疗卫生机构在养老机构中设立医疗服务站点，推动养老机构改造和增加护理型床位和设施，或与医疗卫生机构开展签约合作。比如，云南昆明官渡区利用街道和社区卫生服务中心的医疗优势，在养老机构开设医疗服务站点，并主动筛查符合上门开展医疗服务条件的老年人，目前已累计服务9000余人次。把更多专业化的服务送进家门、送到社区，要以满足老年人的健康需求为导向，不断创新服务机制，打通堵点卡点，促进资源优化配置。

当前，我国老年人健康服务需求日益增长、日趋多样，迫切需要建立一支与人口老龄化进程相适应的养老健康服务人才队伍。但我国养老健康服务人才队伍不仅总量不足，还存在专业化水平不高、流失率较高等问题。要结合分级诊疗制度的推进，不断拓宽人才来源渠道，建立科学合理的薪酬制度，推动养老健康服务人才队伍规模进一步壮大、素质稳步提升、结构持续优化，更快响应老年人健康服务需求。

健康服务是否优质便捷，关乎每个人的福祉。随着人口老龄化程度的加深，加快构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，更好满足老年群体多样化需求，将让每一个家庭受益，让社会更加温暖、和谐。

《 人民日报 》（ 2024年04月16日 05 版）