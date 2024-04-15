直播预告：远离宫颈癌“侵扰” 专家教你应对方法

2024年4月15日至21日是第30个全国肿瘤防治宣传周。为扩大癌症防控科普宣传，倡导每个人做自己健康的第一责任人，人民健康开展“人民好医生·金山茶花计划”系列肿瘤防治科普，邀请金山茶花计划首席专家/专委会专家/中青年专家做客人民好医生，围绕肿瘤防治进行系列科普，助力形成加强肿瘤防治的良好社会氛围。

宫颈癌是全球女性中最常见的恶性肿瘤之一。它是所有癌症中可以预防、可能基本消灭的癌症。那么，如何及早发现宫颈癌？该如何预防？主要有哪些治疗手段？

4月16日8:30至9:30，北京大学肿瘤医院放疗科副主任医师李小凡、北京大学肿瘤医院肿瘤妇科副主任医师张乃怿做客“人民好医生”客户端直播间，就宫颈癌防治的相关问题与网友们进行讲解与交流。

嘉宾简介：

李小凡，北京大学肿瘤医院放疗科副主任医师、中华医学会放疗分会妇瘤学组委员、中国抗癌协会近距离放射治疗专业委员会委员、北京肿瘤防治研究会放疗专业委员会常务委员、CRTOG放射免疫工作委员会委员、CRTOG放射免疫青年委员会常务委员、北京乳腺病防治学会专业委员会委员等。

张乃怿，北京大学肿瘤医院肿瘤妇科副主任医师、子宫内膜癌筛查专家委员会委员、中国人体健康科技促进会生育力保护与保存专业委员会委员、海峡两岸医药卫生交流协会妇科专业委员会委员、北京抗癌协会科普专业委员会委员、中国抗癌协会腔镜与机器人外科分会委员。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，点击“名医直播”进入栏目进行收看。

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