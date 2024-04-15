直播预告：癌细胞“满腹游走”？专家带你了解腹膜转移癌

在第30个全国肿瘤防治宣传周之际，为传播科学防癌治癌理念，增强公众的防癌抗癌意识，“人民好医生”客户端特别推出系列科普直播。

恶性肿瘤已经成为严重威胁人类健康的主要公共卫生问题之一。在腹腔恶性肿瘤的治疗中，最令人头疼的就是癌细胞发生转移。那么，哪些肿瘤患者容易发生癌细胞腹膜或腹腔转移？腹膜癌包括哪些类型？目前，治疗腹膜癌有哪些手段？

4月16日9:00至10:00，首都医科大学附属北京世纪坛医院腹膜肿瘤外科主任李雁做客“人民好医生”客户端直播间，就腹膜转移癌的诊断和治疗的相关问题与网友们进行讲解与交流。

嘉宾简介：

李雁，主任医师、教授，首都医科大学附属北京世纪坛医院腹膜肿瘤外科主任，清华大学附属北京清华长庚医院肿瘤外科主任，腹膜表面肿瘤国际联盟（PSOGI）执行委员会常委，北京癌症防治学会腹膜肿瘤学专业委员会主任委员，北京癌症防治学会热疗专业委员会副主任委员，中国抗癌协会腹膜肿瘤专业委员会副主任委员，中国抗癌协会肿瘤热疗专业委员副主任委员，中国抗癌协会肿瘤病理专业委员会常务委员等。

擅长：腹膜癌诊治以及腹膜假黏液瘤、腹膜恶性间皮瘤诊治。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，点击“名医直播”进入栏目进行收看。

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