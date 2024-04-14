乔昕：人工智能研发和创新要以临床需求为导向

第89届中国国际医疗器械（春季）博览会（以下简称“CMEF”）近日在上海举行。杭州深睿博联科技有限公司（以下简称“深睿医疗”）携旗下多个领域的全面解决方案亮相。深睿医疗联合创始人、CEO乔昕表示，人工智能产品研发和创新要基于临床需求，为人民群众提供更便捷、智能、优质的医疗服务，还要为临床医生提供更多提质增效的智能解决方案。

为加快发展新质生产力，深化大数据、人工智能等研发应用，深睿医疗响应“人工智能+”行动号召，致力以“影像+文本”双AI引擎，构建智慧医疗新生态。乔昕认为，医疗领域是人工智能应用非常重要的场景之一。人工智能技术的出现不仅能提高医疗诊断水平、提高诊断效率、缓解医疗资源匮乏难题，为人民群众提供更多、更好的创新性医疗服务，多模态的AI应用也能为临床疾病诊断、治疗、评估、研究和管理带来更多探索的可能。

谈及在人工智能领域的技术创新，乔昕介绍，近年来，深睿医疗致力于为医疗机构提供更完整的多模态AI应用，为疾病的诊断、治疗和疗效评估提供全周期、全方位、多模态的智慧解决方案。“在今年CMEF展上，我们带来了颅脑MR AI医学辅助诊断系统、AI医学诊断/评估系统、多模态专病数据平台等解决方案，意在为医生打造全场景、全流程、多模态的AI数智化应用场景，助力医疗机构提升临床诊断能力、科研能力、管理能力，在提高其诊断能力和服务能力的同时，进一步发展新质生产力和促进公立医院高质量发展。”

对于人工智能产品的创新和落地，乔昕提出，人工智能领域不断创新技术和产品的目的是创造更多有意义的临床应用场景，让更多老百姓受益。“人工智能产品研发要基于临床真正的需求，根据工作流程在合适的环节实现AI赋能，并在不增加医生负担的情况下提质增效。”他说。

对于医疗行业智慧化转型，乔昕建议，医疗器械企业可以加深与国内外医疗机构的产学研深度合作，基于临床融合创新并促进成果转化；要基于临床需求创新人工智能产品，为人民群众提供更便捷、智能、优质的医疗服务，为临床医生提供更多提质增效的智能解决方案；要依托创新技术让医疗大数据的有效治理、资产化成为可能，可通过对多模态医疗大数据进行融合与治理，搭建高质量数据资产底座，以数据集成、数据治理、数据应用“三重奏”创新方式实现业务数据到优质资产的价值转化。此外，医疗器械机构还需要及时追踪产品反馈，寻求更多人工智能技术在医疗领域深入应用的契合点。